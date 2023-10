Hoy es martes 31 de octubre y estas son las principales noticias del día:

1.- Le negaron la fianza al hombre vinculado al tiroteo en Tampa que dejo 2 muertos y 16 heridos el fin de semana, en medio de una celebracion por Halloween. Tyrell Phillips, de 22 años, enfrenta cargos por asesinato en segundo grado con arma de fuego. La policía cree que él y al menos otra persona dispararon en el enfrentamiento entre dos grupos, que ocurrió poco antes de las 3 de la madrugada del domingo… Las víctimas mortales del tiroteo tenían 14 y 20 años…

2.- Un hombre que ahora tiene 54 años, y que pasó 30 años preso ahora le toca regresar a la cárcel. Esta vez acusado de entrar la semana pasada en la casa de una mujer en Parkland y agredirla sexualmente. Un video de vigilancia muestra a Antonio Dolls llegando en bicicleta al domicilio. Su ADN en la escena ayudó a identificarlo. Ahora enfrenta múltiples cargos, incluido asalto agravado con un arma y robo a mano armada con un explosivo.

3.- Hoy martes impondran cargos por asesinato en primer grado al adolescente acusado de matar a su madre en Hialeah. Derek Rosa, de 13 años será juzgado como adulto. Sigue detenido y sin fianza. Según el informe, asesinó a su madre frente a su hermanita, una bebé de 14 días de nacida.. Y luego llamó al 911 dando detalles de lo ocurrido.

4.- Estados Unidos advierte que tomará acciones si el régimen de Nicolás Maduro incumple el acuerdo de respetar los derechos políticos de sus adversarios. La advertencia se conoció después de que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela suspendiera las elecciones primarias opositoras, esto, con el fin de anularlas y así invalidar la candidatura de la ganadora, María Corina Machado, para las presidenciales de 2024.

5.- Los usuarios de Google ahora podrán ser notificados si su información personal aparece en el buscador. Y también podrán elegir ocultarla. Eso, gracias a una función oculta llamada “results about you”, que puede combinarse con la función “remove your result”, para ocultar su información en el buscador. Aunque Google no puede borrar su información, sus datos personales de la red, sí puede ocultarla.