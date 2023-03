Hoy es lunes 6 de marzo y estas son las principales noticias del día:

1.- Momentos de pánico se vivieron este domingo a bordo de un avión de Southwest que acababa de despegar de La Habana, rumbo a Fort Lauderdale. La cabina empezó a llenarse de humo, tras el impacto de un ave contra una de las turbinas de la aeronave. El ave destruyó el motor derecho, por lo que el avión tuvo que aterrizar de emergencia con una sola turbina. Los pasajeros empezaron a llegar al sur de la Florida en otros vuelos.

2.- Salió del hospital el hombre que este domingo fue golpeado con un arma en la cabeza, en un edificio ubicado en la esquina de la sexta avenida y la calle séptima del suroeste, en Homestedad. En el incidente también terminó baleado su hijo de 14 años. Ambos fueron ingresados en condición estable en el hospital Jackson South, donde el niño continúa internado, con una herida de bala en el abdomen. Los responsables se encuentran prófugos.

3.- Murió una popular empresaria del suroeste de Miami-Dade, dos semanas después de haber sido brutalmente atacada con una linterna por su hijo, Travis Grafe, de 40 años, que se encuentra detenido. Rachel Knaus Grafe, propietaria de la granja "Knaus Berry Farm", sucumbió este domingo a las lesiones recibidas el pasado 17 de febrero. En el atercado también resultó herido su esposo, Hebert Grafe.

4.- Afligidos e indignados se declararon los residentes de un edificio del noroeste de Miami, por delincuentes que constantemente roban y desvalijan sus vehículos. Los inquilinos del edificio 850 Living, ubicado en el 811 de la avenida 43 del noroeste, dicen que el lugar no tiene ningún tipo de seguridad. Y aunque lo reportaron a la policía no pueden hacer nada porque dentro del estacionamiento no hay cámaras.

5.- Compareció en corte un hombre acusado de huir a pie después de chocar contra un árbol el auto que manejaba. En el accidente perdió la vida Markya Kyana Hunt, una joven madre de 21 años. Su niña, de un año, iba bordo del vehículo y sobrevivió con lesiones. En el auto viajaba otra mujer, que sobrevivió al accidente, ocurrido el 6 de febrero en Margate. Un juez fijó en 250 mil dólares la fianza a Ricky Lavon Lee.