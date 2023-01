Hoy es lunes 16 de enero y estas son las principales noticias del día:

1.- Un intenso tiroteo en Homestead dejó una persona muerta y tres heridas, entre ellas, una mujer. Las víctimas se disponían a salir de una vivienda ubicada en el área de la avenida sexta con la calle séptima del suroeste de Miami-Dade, cuando les dispararon desde un auto en movimiento. En la escena se recuperaron decenas de casquillos de bala.

2.- Un automóvil se estrelló a alta velocidad la madrugada de este domingo en la cuarta avenida y la calle 33 del este de Hialeah, en una zona residencial. El vehículo chocó contra un poste de madera del tendido eléctrico y lo partió, antes de terminar volcado a media cuadra del punto de impacto. A la escena acudieron bomberos y policías. no se informó la condición del conductor ni las circunstancias en que se produjo el accidente.

3.- Varias familias se quedaron sin techo por un devastador incendio que destruyó un eificio de apartamentos en Lauderhill, en el condado Broward. las llamas comenzaron en un apartamento ubicado en el 5304 de la calle 25 del noroeste y luego se extendieron a otras tres viviendas más. al menos quince unidades de bomberos fueron necesarias para atender la emergencia, en la que, por fortuna, no hubo ni personas ni mascotas lesionadas.

4.- La Guardia Costera dijo que está cooperando con las autoridades de Bahamas en la investigación sobre los 17 migrantes rescatados por el crucero "Liberty of the Seas", en esa zona del caribe. Hasta el momento no se ha aclarado la nacionalidad de los migrantes ni el lugar en el que se encuentran en este momento. La tripulación subió a los náufragos a bordo, donde recibieron atención médica.

5.- También la Guardia Costera confirmó que encontraron muerto a un hombre que se cayó de un barco en los Cayos de la Florida. La víctima fue identificada como Jayson Harbison, de 50 años. Había sido visto por última vez el sábado. Hasta el momento se desconocen las circunstancias por las que cayó al agua. Los hechos ocurrieron cerca de la isla Wisteria.