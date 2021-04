Hoy es martes 27 de abril y estas son las principales noticias del día:

1. Hay alarma por una escuela privada de Miami que pide a los empleados que aún no se hayan vacunado contra el coronavirus que esperen hasta el final del año escolar o hasta que se disponga de más investigación sobre si la vacuna está afectando a personas no vacunadas. La Academia Centner dijo también que no empleará a personas que hayan recibido una de las tres vacunas.

2. Se espera que los CDC pongan fin hoy al uso de mascarillas al aire libre en todo el país. Científicos de la Universidad de Oxford aseguran que la transmisión del COVID-19 en espacios abiertos es casi 19 veces menor que en sitios cerrados. Más de 140 millones de personas en todo el país recibieron al menos una dosis de la vacuna.

3. A partir de hoy, el centro de vacunación en el Homestead Sports Complex, en el 1601 de la avenida 28 del sureste, funcionará todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche. No se necesita cita y la vacuna disponible es la de Pfizer. Se necesita acreditar residencia en la Florida.

4. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades cambiaron las recomendaciones para los campamentos de verano. Ahora considera que los niños deben mantener al menos una distancia de 3 pies, y de 6 pies cuando estén comiendo. Ademas, la mayoría de las actividades deben hacerse al aire libre, usar mascarillas en todo momento, salvo a la hora de la comida o si van a nadar.

5. Un par de zapatillas deportivas del cantante Kanye West se vendieron en $1.8 millones en una subasta. Las zapatillas fueron adquiridas por la plataforma de inversión RARES. Se trata de unas Nike Air Yeezy, negras, usadas por el rapero en los premios Grammy del 2008.