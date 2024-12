Hoy es lunes 30 de diciembre y estas son las principales noticias del día:

1.- El mundo se despide de Jimmy Carter, el presidente número 39 de Estados Unidos, quien falleció a los 100 años en Georgia. Carter ocupó el despacho oval entre 1977 y 1981. Fue reconocido como un abanderado de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación racial. Su mayor éxito fue en la política internacional, sobre todo por el histórico tratado de paz entre Egipto e Israel firmado en 1979. Tendrá un funeral de estado en el Capitolio, el próximo 9 de enero.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. > MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

2.- La Administración Nacional para la Seguridad en el Transporte investiga el accidente entre un tren de Brightline y un camión de bomberos en Delray Beach. Un video de la compañía registra cómo el camión de bomberos evadió las barreras de contención e intentó cruzar la vía, cuando la parte trasera recibe el impacto de la locomotora. Tres bomberos terminaron en el hospital en condición estable mientras que 12 personas a bordo del tren sufrieron lesiones.

3.- Un hombre murió tras un accidente entre un automóvil y una motocicleta en la intersección de la calle Taft y State Road 7, en Hollywood. Según el reporte de las autoridades, el motociclista salió disparado durante el impacto y falleció en el lugar. Esto habría ocurrido sobre las 10 de la noche y aunque personal de urgencias acudió al sitio, fue imposible salvar a la víctima. La investigación del hecho continúa.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. > SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

4.- Autoridades en Miami buscan descongestionar las carreteras y garantizar la seguridad vial este fin de año, por lo que extenderán los servicios del Metrorail y el Metromover hasta las 1 a.m. del 1 de enero para que quienes asistan a los festejos en el downtown no tengan que regresar a sus casas manejando. Después de las 2 de la mañana no se permitirá el acceso a las instalaciones del metrorail, aunque los parqueos estarán abiertos hasta las 3.

5.- Whatsapp alerta a sus usuarios sobre correos electrónicos falsos que pueden utilizar delincuentes para robarles sus cuentas. Estos correos buscan engañar a los usuarios para que restablezcan el pin de verificación en dos pasos o el código de registro. Así, los delincuentes podrían clonar las cuentas de sus víctimas. Según Whatsapp, si un usuario recibe un correo que no solicitó debe evitar hacer clic en el enlace o, simplemente, eliminarlo.