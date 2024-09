Hoy es martes 10 de septiembre y estas son las principales noticias del día:

1.- José Morales, de 47 años, está acusado de asesinato. La víctima fue su padrastro, al que habría herido con un machete en la calle 205 y la 118 place del suroeste de Miami Dade. El brutal ataque se desató tras una pelea por 20 dólares. A solicitud de la fiscalía, Morales permanecerá en la cárcel sin derecho a fianza. Hoy martes tendrá una segunda audiencia en corte.

2.- El lunes compareció en corte la adolescente de 14 años acusada de haber hecho amenazas contra varias escuelas de Broward. Su arresto se llevó a cabo en momentos en que siguen ocurriendo ese tipo de amenazas, tanto en Broward como Miami-Dade. La más reciente fue en una escuela católica en Pompano Beach.

3.- La cámara corporal de la policía revela nuevos detalles detrás de la confrontación entre la policía de Miami-Dade y la estrella de los Miami Dolphins, Tyreek Hill. El video muestra el inicio de la detención el domingo por la mañana, y cómo se intensificaron, hasta terminar con Tyreek Hill esposado en el suelo. Las imágenes muestran a un agente motorizado parando al McLaren negro del jugador, tras registrar 65 millas por hora en una zona de 40 en la calle 199 del noroeste.

4.- Esta noche es el primer debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump. Será producido por ABC News y que usted podrá ver por Telemundo. Recordemos algunas de las reglas que se han establecido. el debate durará 90 minutos en un escenario sin audiencia, donde dos moderadores harán las preguntas. los candidatos no podrán responder preguntas que no les hayan hecho a ellos. No habrá discursos de apertura y Trump será quien de la última palabra. Tampoco se les permitirá tener notas y dispondrán de dos minutos para responder, luego sus micrófonos serán cerrados. No se compartirán con antelación los temas a debatir.

5.- Si quiere probar su suerte, hoy puede ser un buen momento para jugar la lotería, porque nadie acertó los seis números ganadores del sorteo del viernes en el Mega Millions, y ahora, el acumulado es de 800 millones de dólares. Si adivina los números se podría llevar unos 400 millones de dólares en efectivo.