Nicaragüense detenido por ICE teme ser deportado: “Si me sacan de aquí, será en una caja”

La vida de Germán Mendoza-Reyes, un nicaragüense de 54 años, dio un giro dramático tras presentarse voluntariamente a una cita con autoridades migratorias en el sur de Florida. En lugar de una evaluación, fue detenido y enviado al centro de transición de Broward. Desde entonces, afirma haber iniciado una huelga de hambre como forma desesperada de protesta. Su temor: que lo deporten a Nicaragua, donde asegura que su vida corre peligro.

Su pareja, Lucía Castro, apenas puede contener las lágrimas al recordar la última llamada que recibió desde el centro de detención.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

"Él me dijo: ‘Si me sacan de aquí, tiene que ser en una caja’”, cuenta entre sollozos.

Desde el centro de detención, Mendoza-Reyes habló por teléfono con esta reportera. Su voz, aunque firme, denota el peso del miedo y la desesperanza. Explica que decidió dejar de comer el día después de su detención, en protesta por lo que considera una amenaza directa a su vida si regresa a su país natal.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

"Tengo miedo de que me capturen, me torturen o me hagan desaparecer. Eso es lo que hace el régimen de Nicaragua”, declaró. “Prefiero morir en este país libre antes que volver y ser maltratado”.

Germán asegura que su situación no ha sido tomada en cuenta por las autoridades, y que incluso pidió ser enviado a un tercer país que pudiera brindarle protección.

Lucía mostró documentos que respaldan las afirmaciones de su pareja. Entre ellos, cartas y evidencias de participación en movimientos opositores al gobierno de Daniel Ortega durante la crisis sociopolítica de 2018. Mendoza fue parte activa de manifestaciones y redes de denuncia contra el régimen, y eso —dice— lo convirtió en blanco del gobierno.

"Si vuelvo a nacer y tengo uso de razón, volveré a luchar contra el comunismo”, expresó desde la detención.

“Pero el miedo que tengo es que me vayan a torturar otra vez”.

No es la primera vez que Germán abandona su país. Relata que ya había huido una vez, y que hace tres años cruzó la frontera sur de Estados Unidos y solicitó asilo político. Sin embargo, cometió un error técnico: omitió declarar que había sido deportado anteriormente, lo que complicó seriamente su caso ante las autoridades migratorias.

De acuerdo con la abogada de inmigración Rosaly Chaviano, no informar sobre una deportación previa puede debilitar cualquier intento posterior de solicitar protección.

“Siempre se recomienda guardar evidencia de cualquier salida del país —boletos, fotos, documentos— y notificarla oficialmente para que quede un registro”, explicó.

En un comunicado enviado a nuestra redacción, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó que Germán Mendoza tenía una orden de deportación desde el año 2000, la cual fue restablecida en 2022. ICE también indicó que Mendoza fue detenido el pasado 30 de abril y que permanece bajo su custodia “a la espera de su remoción del país”.

Sin embargo, el comunicado no hizo referencia alguna a la huelga de hambre, ni al estado de salud del detenido.

Lucía continúa haciendo todo lo posible desde el exterior para que la historia de Germán no se quede encerrada en una celda. “Solo quiero que lo escuchen, que entiendan que no es un criminal”, insiste.

Mientras tanto, Germán Mendoza-Reyes permanece recluido, sin comer, y con una única petición: no ser devuelto al país que una vez lo obligó a huir por pensar diferente.