Las 5 del 51 – Las principales noticias de hoy

Hoy es miércoles 22 de abril y estas son las cinco noticias más importantes del día:

1. La FDA aprobó la primera prueba de coronavirus que se puede hacer en la casa. El examen consiste en una muestra nasal que debe enviarse en un paquete sellado al laboratorio LabCorp. Estos kits sólo están disponibles por ahora para personal de salud y de emergencia, pero el público los podrá adquirir en las próximas semanas a un costo de $119.

2. Muchas personas continúan a la espera del estímulo económico del gobierno por la crisis del coronavirus. Aseguran que el IRS no responde a sus preguntas y que su centro de llamadas está cerrado o les dicen que el estado de su pago no esta disponible. Si usted no declaró impuestos en 2018 o 2019, el IRS había fijado hasta el mediodía de hoy como límite para someter su información en su página web, de lo contrario no recibirá los $500 por cada dependiente.

3. Las cifras de contagio por COVID-19 aumentan cada día en menor cantidad, lo que hace que los planes para reabrir gradualmente espacios públicos y la economía del condado Miami-Dade cobren fuerza. Aunque no ha fijado fecha, el alcalde Carlos Giménez dijo que se hará con restricciones. El gobernador, por su parte, nombró a un equipo para hacerse cargo de la reapertura a nivel estatal.

4. Aproximadamente $19 millones de ayuda federal para estudios universitarios están todavía disponibles para estudiantes de secundaria del condado Broward. Cada alumno debe llenar la solicitud para determinar si es elegible para recibir parte de ese dinero. Haga click aquí para obtener más información. Recuerde que las escuelas públicas de Broward están ofreciendo ayuda virtual a quienes lo necesiten.

5. Y para quienes quieran convertirse en animadoras de los Miami Dolphins, este año las audiciones serán virtuales. Las candidatas pasarán por dos rondas de competencia, pero antes de mayo deben enviar una foto y un video. Las actuales animadoras de los Dolphins están organizando clases de preparación en línea para las candidatas. Buena suerte a todas.

