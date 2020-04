Personas que no han recibido la ayuda federal

Madelaine García dice que ninguno de sus hijos ha recibido el estímulo económico:

“Tengo a mis tres hijos, que ninguno de los tres ha recibido la ayuda. Y trabajan, porque los tres trabajan e hicieron sus taxes, en 2018 y 2019, con depósito directo”.

Su preocupación es la de muchos: el dinero del estímulo económico federal no llega, y cuando ponen su información en la página del IRS, la única respuesta que reciben es: el estado de su pago no está disponible.

El centro de llamadas del IRS, está cerrado. Los servicios de atención personal, cancelados. Por lo tanto, funcionarios del departamento del tesoro recomiendan contactar a un profesional de impuestos. Hablamos con uno para saber si podía ayudar y esto fue lo que nos dijo:

“Yo creo que lo que están haciendo es soltar la pelota, porque nosotros no tenemos forma de ayudar a las personas. De hecho, nosotros mismos como personas que también vamos a recibir esa ayuda, tampoco podemos acceder a la actualización de esa información. Solo nos dicen que no está disponible”.

Su única recomendación es tener paciencia, mucha paciencia. “va a llegar, para los que calificamos, si o si, porque cuando el gobierno aprueba el dinero, va a llegar”, dice.

Por cierto, si usted califica para este beneficio y tiene personas que dependen de usted, pero no hizo su declaración de impuestos del 2018 o del 2019, tiene que someter su información en la página web del IRS antes de este miércoles al mediodía, de lo contrario no recibirá los 500 dólares por cada dependiente. Y mucha atención: si tiene una deuda pendiente, por ejemplo, con tarjetas de crédito, gastos médicos o préstamos estudiantiles no federales, su dinero podría ir a parar a manos de los colectores.

En medio de esta confusión, están los casos de personas que fallecieron después de hacer sus Impuestos y se les ingresó la ayuda. Sus herederos ahora no saben si ese dinero les podría corresponder. Los próximos días el gobierno podría ofrecerles una respuesta, y eso es lo que también exigen quienes ven pasar los días, aumentan las deudas, pero La ayuda federal no llega.