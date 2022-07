Interponen primera demanda colectiva contra aerolínea “Red Air”

Abogados de Miami representan a las personas que sufrieron el accidente de la aerolínea Red Air, hablan del sufrimiento emocional que sufrieron los pasajeros, y también de que la tripulación fue negligente.

El bufete de abogados Goldberg & Rosen ha interpuesto en la corte de Miami Dade la primera demanda colectiva en nombre de pasajeros del avión de Red Air que se incendió al aterrizar en el Aeropuerto de Miami.

Jocelyn Santana, abogada del bufete “Goldberg & Rosen”, dice:

“Desde este momento, representamos a nueve víctimas, todos venezolanos, todos familias, incluyendo mamás, papás, niños con problemas especiales”.

La demanda busca responsabilizar a la aerolínea por el incidente y obtener una restitución económica para los pasajeros que además de quemaduras y lesiones, sufrieron daños emocionales, según los abogados.

“El avión aterrizó negligentemente y las personas todavía estaba con los cinturones puestos. Varios de los clientes tenían los abrigos puestos y se les empezaron a quemar y tuvieron que quitárselos. Esto fue el caso de las personas que estaba muy cerca de la alarma que se estaba quemando”, dice la abogada.

Los abogados que representan a las víctimas del accidente consideran que la aerolínea no actuó de buena fe.

“Pensamos que el piloto y la tripulación completa sabían que había un problema. Desde el momento en que salieron de República Dominicana, los pasajeros no podían pararse, no podían quitarse los cinturones. Tenemos clientes que tenían que usar el baño y no los dejaban pararse para ir al baño. El tiempo entero estuvieron en el aire y no podían pararse”, dice la abogada.

Pero los abogados van más allá: afirman que la tripulación fue negligente y que abandonó a los pasajeros a su suerte.

“Porque cogieron los equipajes y salieron por la puerta de primera clase antes de dejarles saber a los pasajeros. Los pasajeros estuvieron centavos sufriendo el fuego encima de ellos, después de un choque. No sabía si iban a morir o sobrevivir, y los empleados, la tripulación de Red Air, salió primero, salió antes de decirles a los pasajeros”. Dice la abogada.

Los abogados esperan que la corte de Miami Dade, tomando como precedente el caso de Surfside, pueda resolver su caso en el plazo de un año o menos, en un juicio con jurado.