¿”El Mayo” Zambada fue engañado? Lo que se sabe de su histórica captura junto a un “Chapito”

La captura de Ismael "El Mayo" Zambada García, histórico líder y cofundador del Cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, alias "El Güero Moreno", de 38 años, este jueves en El Paso, generó varias interrogantes respecto a cómo se realizó el operativo.

Entre las primeras están las del propio gobierno de México, que este viernes dijo desconocer los detalles y pidió un informe completo, y después las versiones de influyentes medios estadounidenses que hablan de que "El Mayo" Zambada fue traicionado por un alto mando del Cártel de Sinaloa.

Los dos detenidos enfrentan múltiples cargos en Estados Unidos por liderar las operaciones criminales del Cártel, incluidas sus letales redes de fabricación y tráfico de fentanilo, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.

Foto de captura de Joaquín Guzmán López e Ismael "El Mayo" Zambada.

Zambada, de 76 años, permanece detenido en El Paso, Texas, donde este viernes compareció en un tribunal y se declaró no culpable de 38 diferentes cargos relacionados a las operaciones criminales del cártel, incluida la fabricación y tráfico de fentanilo.

Zambada será procesado en El Paso la próxima semana, según muestran documentos del tribunal federal.

Mientras que Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera fue trasladado al área de Chicago.

Con uniforme azul, esposado y las manos al frente bajándose de un avión, es como circuló en la mañana de este viernes la primera fotografía de "El Güero Moreno" a su llegada a la Ciudad de los Vientos.

Telemundo Chicago contactó al Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el traslado de Guzmán López a Chicago y un portavoz solamente confirmó que "está bajo custodia de Estados Unidos".

Se espera que Guzmán López se presente en cualquier momento ante un juez para su audiencia inicial y lectura de cargos.

"El Mayo" fue engañado antes de su captura, según un funcionario estadounidense

El histórico narcotraficante y líder del Cártel de Sinaloa Ismael “El Mayo” Zambada fue engañado para volar a Estados Unidos, donde fue detenido en Texas junto con un hijo del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán tras eludir a las autoridades durante décadas, informó un funcionario estadounidense familiarizado con el asunto a The Associated Press.

“Se pretendía incapturable, lo que narrábamos durante años es que se evadió 'El Mayo' Zambada, minutos antes hubo un operativo y se fue… era un tipo que durante la mitología del narcotráfico era incapturable, era el señor de señores el que había sobrevivido a la captura de Rafael Caro Quintero, de Félix Gallardo”, comentó José Ángel Arellanes, periodista de Meganoticias Culiacán.

A Zambada se le dijo que iba a otro lugar antes de ser arrestado el jueves en El Paso, explicó el funcionario, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a discutir el asunto.

No proporcionó más detalles sobre quién o cómo se convenció a Zambada para que subiera al avión o a dónde pensaba éste que se dirigía. Tampoco aclaró cómo subió a la aeronave Guzmán López, hijo del poderoso capo "El Chapo" que fue condenado a cadena perpetua en una prisión estadounidense en 2019.

Al llegar al área de El Paso, Zambada y Guzmán López fueron puestos inmediatamente bajo custodia por las autoridades estadounidenses.

El Gobierno de México no estuvo involucrado en la captura

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el viernes que México no participó en las capturas pero consideró “un avance” la detención de Zambada, ya fuera “por un acuerdo o que lo detuvieron porque (las autoridades estadounidenses) contaron con información de que iba a viajar”.

La secretaria mexicana de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, indicó que una avioneta despegó del aeropuerto de Hermosillo, en el fronterizo estado de Sonora, con un piloto estadounidense que entró al país en calidad de visitante, no de autoridad, y que no tenía ninguna alerta migratoria.

El servicio de seguimiento de vuelos Flight Aware mostró que el avión dejó de transmitir su altitud y velocidad durante unos 30 minutos del jueves mientras se encontraba sobre las montañas del norte de México antes de reanudar su rumbo hacia la frontera con Estados Unidos.

“Es un hecho que de aquí salió uno y allá llegaron tres”, afirmó Rosa Icela Rodríguez.

El presidente Joe Biden felicitó a las fuerzas de seguridad que hicieron posible la detención y refrendó su compromiso de lucha contra los cárteles de la droga.

Anne Milgram, jefa de la agencia antidrogas estadounidenses, la DEA, dijo que la detención de Zambada “golpea el corazón del cártel responsable de la mayoría de las drogas, incluidos el fentanilo y la metanfetamina, que matan a estadounidenses de costa a costa”.

¿Cuál fue el motivo detrás de la captura?

El diario The Wall Street Journal publicó un artículo este viernes que, en exclusiva, detalló que Joaquín Guzmán López alias "El Güero Moreno", fue quien había hecho un acuerdo con autoridades estadounidenses para entregar a "El Mayo" Zambada y para él también entregarse.

El reportaje de The Wall Street Journal parece concordar con lo que un funcionario estadounidense le indicó a The Associated Press sobre el supuesto engaño a Zambada antes de ser capturado.

Unas personas familiarizadas con el operativo le habrían indicado a los reporteros de The Wall Street Journal que "Zambada se unió a Guzmán López en un vuelo esperando echar un vistazo a las pistas de aterrizaje y clandestinas en el norte de México. Pero en cambio, Guzmán López había acordado secretamente con funcionarios de Estados Unidos aterrizar en un aeropuerto cerca de El Paso, Texas," según lee el artículo de The Wall Street Journal.

¿Guzmán López accedió a entregarse? ¿A cambio de qué?

En el artículo, The Wall Street Journal citó a Oscar Hagelsieb, un exagente sénior de la división de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) familiarizado con el operativo, quien explicó que Guzmán López probablemente quería evitar "lo que temía ser un fin violento a su carrera en el narcotráfico" y que cree que "Guzmán López está cooperando a cambio de una sentencia menor y la oportunidad de disfrutar de sus botines del narcotráfico mientras es joven".

Telemundo Chicago conversó con José Ángel Arellanes, de Meganoticias Culiacán, sobre el posible motivo del arresto a lo que el periodista comentó: “De uno de los líderes más poderosos del Cártel de Sinaloa, no lo veo de manera personal supervisando pistas de aterrizajes ni bodegas ni ese tipo de cosas. Tiene un equipo gigantesco para hacerlo. Yo creo que hay una relación entre la entrega o un acuerdo de entrega entre Ismael "El Mayo" Zambada, Joaquín Guzmán Jr. y autoridades estadounidenses. Esa es mi apreciación”.

¿Qué se sabe de Ovidio Guzmán López, el otro hijo de "El Chapo" tras su detención en Chicago?

En septiembre de 2023, Ovidio Guzmán López, conocido como "El Ratón", fue extraditado a Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Chicago, donde se le acusa de liderar una organización criminal, lavado de dinero y de traficar todo tipo de drogas, incluido el fentanilo, que ha provocado la peor crisis de opioides en el país.

Allí se declaró no culpable de los cinco cargos de los que está acusado en el Tribunal de Distrito de Chicago, y que le podrían acarrear cadena perpetua.

Especulaciones sobre su posible libertad

Tras la captura de su hermano, Joaquín Guzmán López, y de "El Mayo" Zambada, se especulaba la posible libertad de Ovidio debido a que no aparecía en la base de datos del sistema carcelario federal.

La sospecha aumentó cuando la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos detalló que Ovidio Guzmán López fue liberado de su custodia el pasado martes, 23 de julio, solo dos días antes de que confirmara la captura de "El Güero Moreno" y "El Mayo" Zambada en la frontera.

Foto de Ovidio Guzmán López y una captura de pantalla de la Agencia Federal de Prisiones que detalla la fecha en que fue liberado.

El abogado de Ovidio Guzmán López, Jeffrey Lichtman, le dijo al Chicago Tribune que su cliente había sido trasladado a otra instalación después de quejarse de las condiciones draconianas en aislamiento en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago.

Telemundo Chicago intentó comunicarse con Lichtman para confirmar este dato, pero hasta el momento, no ha devuelto nuestra llamada. No obstante, nos comunicamos con el Departamento de Justicia federal que nos confirmó que ambos hijos de “El Chapo” están bajo custodia, pero sin proveer detalles adicionales.

Además, el gobierno mexicano aseveró este viernes que Estados Unidos no liberó a Ovidio Guzmán.

“La Embajada de Estados Unidos también nos informó que no ha sido liberado, hay un cambio de medida cautelar", declaró este viernes la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, en la conferencia matutina del Palacio Nacional.

¿Qué tan importante es la noticia de los arrestos de "El Mayo" Zambada y "El Güero Moreno"?

La captura de Ismael "El Mayo" Zambada y de Joaquín Guzmán López cobra especial relevancia por el momento en que ocurre: cuando faltan unos cuantos meses para el cambio en los gobiernos de México y Estados Unidos.

"Es una gran victoria para el gobierno de Estados Unidos ", le dijo Pedro Flores al diario Chicago Tribune, tras enterarse de las capturas. "Creo que están cooperando. Todos se cansan de esa vida en algún momento," agregó.

Flores es un narcotraficante convicto del barrio de La Villita de Chicago que, junto con su hermano gemelo, Margarito Flores, cooperaron con el gobierno federal a presentar cargos contra figuras notables del Cártel de Sinaloa.

Por su parte, Idelfonso Ortiz, periodista experto en temas de narcotráfico, hizo hincapié en la importancia de estos arrestos en una entrevista con Telemundo Chicago.

“Hay que recordar que ahorita el Departamento de Justicia nombra al Cártel de Sinaloa como el principal productor de fentanilo, que lo responsabiliza de la actual crisis que se está enfrentando. Entonces, al detener a las dos cabezas de este cártel presenta un golpe muy fuerte, no solo para el crimen organizado, sino políticamente”, explicó Ortiz.

¿Cuál es la importancia de estas capturas para Chicago?

Ortiz agregó que “la gran mayoría de la cocaína, el fentanilo ahora, heroína y más que llegaba a Chicago pues venía de parte de este cártel. Es el cártel más fuerte de México, más fuerte a nivel mundial”.