Insólito caso: ingresa desnudo a casa de mujer en Hialeah y amenaza diciendo que es Satanás

Las autoridades arrestaron a un hombre acusado de ingresar a la vivienda de una mujer desnudo, pero además le dijo que era Satanás y la amenazó diciéndole que era su último día en la tierra.

“Estoy de acuerdo con lo que me ha dicho la jueza”, dijo en corte, Roberlandys Peña, de 26 años, aceptó mantenerse alejado de la presunta víctima, una residente de Hialeah quien prefirió no ser identificada pues aún está nerviosa.

La víctima muy afectada por lo ocurrido, asegura que no conocía al sospechoso quien al parecer se hospedaba cerca de ella y cuya madre le pidió que no lo acusara. "Ella estaba muy triste, se tiró en el piso a llorar, me dio mucha pena con ella. Realmente, puedo sentir su dolor pero yo soy víctima en todo esto y pude haber muerto en esta situación. Yo solamente quise defenderme de ese hombre".

Su testimonio se corroboró durante la audiencia de fianza donde aparecieron detalles de lo que ocurrió el miércoles por la tarde en un complejo de apartamentos en Hialeah.

"Ese hombre me agarró, me metió para la cama, me quiso ahorcar. Me dijo que era Satanás, que era mi último día, que yo tenía que morir, que era un pedófilo,"

Según el reporte de la policía, la víctima salió unos momentos de su vivienda y fue cuando el acusado ingreso en la habitación.

A "ese hombre me lo encontré en el cuarto cuando abro, es un hombre delgado lleno de tatuajes desnudo, dijo que era mi marido, había hasta tomado un calzoncillo de mi pareja. Yo grité afuera, llamen a la policía hay un hombre en cuero en mi cuarto, está diciendo que es mi marido, mi marido está trabajando, yo estoy aquí sola", relata la mujer.

La policía arrestó a Peña quien enfrenta cargos de robo con asalto y agresión física, por este delito mayor, de ser encontrado culpable podría enfrentar cadena perpetua.