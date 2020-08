Inician prueba de vacuna contra el COVID-19

Buenas noticias el inicio de estas pruebas de una vacuna contra el coronavirus. La vacuna que estarán probando es la que está desarrollando la universidad de Oxford.

El Dr. Larry Bush, epidemiólogo, dice que “Esta es la prueba de vacuna que tanto en las revistas médicas como en la prensa está teniendo resultados positivos”.

Barry Snyder, voluntario para recibir vacuna de prueba, dice que “A los 75 años de edad le dije a mi esposa tenemos la oportunidad de marcar la diferencia eso no pasa frecuentemente”.

El Dr.Bush Señala que la vacuna que utilizan es un virus en frío, que dispara una respuesta inmunológica en una de las proteínas que el virus del COVID-19 utiliza para atacar los pulmones.

De acuerdo al especialista los resultados de prueba en la fase dos fueron positivos.

“Aunque Es un virus en frío al que estamos siendo expuestos no nos podemos infectar con él y nuestro cuerpo no lo reconoce así que no intenta combatirlo y así puede hacer efecto”.

Serán aproximadamente 1600 voluntarios que recibirán dos inyecciones y tendrán 7 revisiones médicas durante el ensayo.

“Si puedo jugar aunque sea un papel muy pequeño en ayudar a resolver este tema eso me dará muchísima felicidad”

Algunos voluntarios se les administrará un placebo y en caso que la vacuna sea exitosa serán los primeros en recibirla la cual se espera podría estar disponible para finales de año

Cualquier persona mayor de edad que desee ser un voluntario en esta prueba debe llamar el número 561-770-7370.