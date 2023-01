Incertidumbre para beneficiarios del parole humanitario tras demanda en EEUU

Liety Morales llegó hoy de Cuba con parole humanitario, ella cuenta que “todos los que venían conmigo hoy en el avión tenían pasaje para otro día y nos adelantaron para hoy”.

Liety fue una de la decenas de cubanos que cambiaron sus pasajes y llegaron antes de lo planificado al Aeropuerto Internacional de Miami. “Por temor a que en lo que se agiliza el proceso se detenga el parole”.

Pablo Antonio Pousa otro cubano que también llegó hoy con un parole humanitario dice que se vive “mucha desesperación entre todos los cubanos porque una de las cosas que pierdes es el sueño y hay muchos cubanos que han vendido todo, su casa, están viviendo en alquileres y ahora andan en la calle como mendigos si le quitan este parole todo el mundo está apurado”.

Pablo se reencontró con sus tíos y su historia se repite entre las lágrimas, los abrazos y globos que inundan las salas de espera del aeropuerto.

Odalys Reyes es una abuela patrocinadora que trajo a su nieto. “Mi nieto y mi nuera venían el mes que viene en febrero al enterarnos de la noticia y rápidamente les sacamos pasaje y hoy están llegando acá”.

Este apuro por llegar se intensificó después que el martes veinte estados con fiscales generales republicanos demandaron al gobierno del presidente Joe Biden para detener el programa de parole humanitario que beneficia a cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos.

“Yo me asusté mi papá pensaba venir para la próxima semana pero le dije vamos a apurarnos”, cuenta Brian Morales.

Pero un abogado constitucional explica que eliminarlo no es tan fácil. “La corte va a tener que aceptar el programa eventualmente resolver el caso y eso puede llevar hasta un año”, apunta el abogado constitucional, Joseph Malouf.

Malouf le recomienda a los que no han llegado que tengan “paciencia, aplicar al programa lo antes posible no espere más tiempo en ciertos programas hemos visto a un juez parar el programa para los que no se han inscrito, pero no para aquellos que ya están en el programa”.

Mientras tanto en el Aeropuerto de Miami se siguen viviendo momentos felices donde las familias se reencuentran.