Incendio deja sin hogar a varias familias de Sweetwater

La madrugada de este domingo fue difícil para vecinos de Sweetwater que fueron víctimas de un incendio que afectó al menos a tres casas donde ahora se trabaja para restablecer el servicio eléctrico.

Denis Hernández, uno de los afectados por el incendio, relata que “eran las 4:22 cuando nos despertaron, dándonos golpes en la puerta”. Algunos gritaban: “Fuego, fuego, pues eran llamas pequeñas pero el viento las arrastró.

Unos a otros se fueron despertando cuando aparecieron las primeras llamas. René cuenta que “el muchacho me despertó porque estaba incendiándose la parte de atrás”.

Otra familia asegura que esta viva, gracias a su mascota. “El perro lloraba y lloraba y no sabíamos que era. Y de repente, vimos la llamarada. Eso fue a las cuatro de la mañana”.

Los bomberos y la policía llegaron a la escena localizada en la intersección de la 113 avenida del suroeste y la 7 terrace. Contaban con pocos minutos para evacuar a los damnificados.

“Lo sacamos todo. Pero no hubo tiempo para sacar los carros, la policía me dijo que no había tiempo”, precisa Denis Hernández.

Y es que el temor de las autoridades era que el fuego se extendiera y afectara más allá de las cuatro casas que resultaron dañadas.

René dice que “el fuego comenzó atrás, en un cable de corriente. Parece que hizo un chispero, dijo el reporte de los bomberos”.

Yadiana Rios una de las afectadas por el incendio, asegura que “no es la primera vez que ese cable hace corte ... Tenía que pasar algo así. Y la que perdió las cosas fui yo que me acabo de mudar y tenía mis cosas ahí”.

Afortunadamente el incendio no cobró vidas humanas pero si causó daños materiales para estas personas que aún no saben cómo se van a reponer.