Impulsan reformas para garantizar la seguridad de los edificios

En la Florida tres millones y medio de personas viven en un millón y medio de condominios. Después de la tragedia de Surfside que cobró la vida de 98 personas, muchos se preguntaron qué se puede hacer para asegurar que algo así vuelva a ocurrir, pero la legislatura estatal no aprobó ninguna reforma a los condominios en esta sesión.

Al ver la posibilidad que no se aprobara nada en Tallahassee, la comisión de Miami Dade aprobó sus propias medidas locales incluyendo recertificaciones cada 30 años y más transparencia en cuanto las finanzas, pero mantener reservas sigue siendo una opción y esa fue la discordia en el capitolio.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

La tragedia terrible de Surfside reveló lo vulnerable que son estos edificios. Miami Dade y Broward requerían que los condominios sean sometidos a una inspección de recertificación cada 40 años. El Champlain Towers South había tenido la inspección un par de años antes del colapso pero no habían completado todas las reparaciones indicadas en el reporte. Los otros 65 condados en la Florida ni siquiera requieren la recertificación.

El representante Danny Pérez patrocino el proyecto de ley en la Cámara

“Las reformas sobre leyes sobre los condominios era lo más importante que teníamos que lograr entrando a la sesión”.

El estado requiere que las asociaciones mantengan fondos de reservas, dinero para hacer reparaciones críticas a la estructura, pero también da la opción de no hacerlo a través de una votación de los propietarios. En el caso del Champlain Towers South en el 2020 tenían que hacer reparaciones que costarían 16 millones de dólares, pero sólo tenían 1 millón en reservas.

La cámara de representantes tenía una mayoría dispuesta aprobar una ley con inspecciones más frecuentes y mantener reservas de manera obligatoria pero al final no pudieron llegar a un acuerdo con el senado

Danny Pérez, Representante Estatal, dice: “específicamente sobre los fondos de reserva nosotros en la Cámara no queríamos dales la opción de no recuperar esos fondos en la cámara si les querían dar esa opción”.

El representante Pérez afirma que sin los fondos para hacer reparaciones necesarias a tiempo no hay seguridad. Mientras la demócrata Anette Taddeo alega que no le dieron suficiente prioridad

Pérez rechaza eso, dice que no se quería conformar con menos de lo correcto. Pérez nos dice que sigue conversando con sus colegas y que espera que en la próxima sesión regular su proyecto completo sea aprobado, Me dijo que no cree que se pueda lograr durante una sesión especial.