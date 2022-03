Habla una de las víctimas del accidente vehicular en México donde murieron cubanos

Ailed Díaz, apenas puede hablar, luego que este domingo fuera conectada a una máquina de oxígeno, tras haberse sometido a una cirugía de más de 8 horas, para recomponer su columna vertebral.

Según su papá, la joven de 25 años y origen cubano, era una de las pasajeras de la camioneta tipo van, que el martes 15 de marzo pasado, se accidentó en una carretera de Veracruz, mientras transportaba migrantes indocumentados.

“Yo solo recuerdo que estaba montada en el asiento y no me acuerdo más nada, hasta que me desperté en el hospital”, dice Díaz, desde el hospital en el que se encuentra luego de que sufriera el trágico accidente.

De acuerdo con las autoridades locales, un aparente exceso de velocidad terminó en tragedia con la muerte de al menos 3 personas y más de una docena de heridos.

“Se le metió en la cabeza venir, porque dice que todo el mundo estaba llegando, pero yo le dije que era muy peligroso y ella me dijo que no aguantaba más pero que tenía que irse y le dije vamos a hacerlo”, recuerda el padre de la joven, quien ahora dice entre lágrimas que su hija “tuvo un daño muy grande en la columna que le está presionando la médula espinal”.

“Salí el primero de marzo con la intensión de reunirme con mi papá pero sucedió esto”, dice desde una cama de hospital la joven lesionada Ailed Díaz.

Felipe, residente en Houston, viajó a Mexico para acompañar a su hija, pero los médicos del centro hospitalario donde se encuentra, no le ofrecen un buen pronóstico.

“Que no puede respirar, le pusieron un catéter después de la operación y ahora le van a drenar los pulmones porque se le están llenado de líquidos”, comenta.

Diagnosticada con un trauma cerrado del tórax y una contusión pulmonar, Ailed es considerada una paciente en estado muy grave y con alto riesgo de complicación. Díaz, dice sus médicos le recomiendan trasladarla a Estados Unidos, porque no tienen el tratamiento necesario para su recuperación.

“Estoy pidiendo una visa humanitaria para que entre a los EEUU que se atienda en el país más grande del mundo, a ver si puedo salvar a mi hija”, refiere el padre de la joven.