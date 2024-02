Gran movilización policial en vecindario de Pembroke Pines

La policía de Pembroke Pines atendió un incidente en una comunidad cerrada de la ciudad este jueves en la mañana, lo que generó una importante movilización.

La policía no ha dado detalles del procedimiento, pero informó que oficiales trabajaron en una investigación activa en la comunidad de Grand Palms, en el suroeste de Pembroke Pines en las primeras horas del día

El incidente ocurre en la cuadra 1400, en Lacosta Drive, dentro de la comunidad Grand Palms.

De acuerdo con la policía se trata de un hecho aislado y piden a los residentes evitar el área.

Poco después de las 8:15 a.m. la policía notificó que la escena policial dentro de Grand Palms era segura y que no había amenazas a la comunidad.

Imágenes desde el lugar muestran numerosas patrullas y la presencia de ambulancias de los bomberos.

ATTN RESIDENTS: Officers are on scene working an active investigation at Grand Palms Community. This is an isolated incident. Please avoid the area until further advised. Thank you for your patience. pic.twitter.com/lerFDIO1rF