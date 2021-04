Florida dejará de administrar la vacuna Johnson & Johnson contra el COVID-19

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, informó este martes que el estado dejará de administrar la vacuna de Johnson & Johnson, luego de que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) dijeran que estaban investigando reportes de coágulos sanguíneos potencialmente peligrosos en seis mujeres.

El gobernador señaló que no se ha registrado ningún problema con la vacuna Johnson & Johnson en el estado, pero que por respeto a la decisión de los CDC tomó la decisión.

"No creo que la gente deba estar asustada, no creo que daba asustarse la gente que ya la recibió y que no ha tenido ningún efecto. Creo que probablemente será muy eficaz para ellos", dijo DeSantis.

Señaló que confía en que podrán seguir administrándola muy pronto.

En un comunicado conjunto, los CDC y la FDA dijeron que estaban investigando los trombos detectados en seis mujeres en los días posteriores a la vacunación, combinados con un reducido conteo de plaquetas.

Autoridades de salud confirmaron que los seis personas con el raro síntoma tras aplicarse la vacuna eran mujeres de entre 18 y 48 años. Una mujer murió y una segunda mujer en Nebraska ha sido hospitalizada en estado crítico.

En EEUU se han administrado más de 6.8 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson, que es de una sola dosis. Las autoridades federales dijeron en una conferencia de prensa posterior este martes que todas las mujeres afectadas tienen entre 18 y 48 años. Una mujer falleció y una segunda mujer de Nebraska se encuentra hospitalizada en condición grave.

En el sur de Florida, uno de los centros más grandes, ubicado en el campus norte del Miami Dade College y administrado con apoyo federal a través de FEMA, estaba colocando la vacuna de Johnson & Johnson. Unas 3,000 vacunas diarias desde hace una semana.

Para el día de hoy otro centro que abriría en Homestead se disponía a colocar esa vacuna. Con esta medida deben suspender su uso hasta que las autoridades vuelvan a sugerir el uso seguro de la vacuna.

Las personas que hayan recibido la vacuna J&J y que desarrollen dolor de cabeza intenso, dolor abdominal, dolor en las piernas o dificultad para respirar dentro de las tres semanas posteriores a la vacunación deben comunicarse con su proveedor de atención médica.

La vacuna de Johnson & Johnson fue autorizada como recurso de emergencia por la FDA a fines de febrero con gran ceremonia, ante la esperanza de que, al requerir una sola dosis y condiciones de almacenamiento relativamente fáciles, impulsaría la campaña de vacunación en todo el país.