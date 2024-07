Exiliados niegan acusación de ciberataque y brindan pruebas de fraude electoral

En una rueda de prensa celebrada en Miami, los opositores venezolanos, incluyendo a Lester Toledo, negaron enfáticamente las acusaciones del régimen de Nicolás Maduro sobre un supuesto ataque cibernético al sistema electoral venezolano.

Además, presentaron pruebas que, según ellos, demuestran los verdaderos resultados electorales que el gobierno de Maduro estaría ocultando: más de 6,4 millones de votos a favor del candidato opositor Edmundo González.

Lester Toledo, acusado de participar en el ciberataque, desmintió categóricamente las acusaciones. "No existe ningún hackeo. No conozco Macedonia del Norte, ni he ido en mi vida. No soy hacker ni conozco a un hacker… Los que han intentado cambiar la voluntad popular son ellos", declaró en conferencia de prensa.

Toledo destacó que la campaña de Edmundo González y María Corina Machado posee más del 75% de las actas originales, las cuales han sido publicadas en una página web para que los venezolanos puedan verificar los resultados de su mesa de votación mediante su número de cédula. Estas evidencias están siendo revisadas por aliados internacionales, incluyendo Estados Unidos.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Oscar López, representante del Comando Venezuela en EE.UU., subrayó la necesidad de la mediación internacional. "Las instancias internacionales tienen que mediar. Se dice que el gobierno de EE.UU. hablará en horas de la tarde con el canciller de Brasil," comentó López.

Perspectiva de Juan Guaidó

El expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, exiliado en Miami, llamó a la unidad de la oposición: "Hoy la unidad de Venezuela es Edmundo y María Corina. Que tomen las decisiones. Que ejecuten. Que convoquen a la gente a la calle. Que estemos juntos como equipo. Que estaremos allí para ayudarlos".

Guaidó afirmó y enfatizó que la combinación de protestas, la presión internacional y las sanciones son fundamentales para enfrentar la dictadura de Maduro.

La administración de Biden ha solicitado nuevamente al régimen de Maduro que publique de forma transparente los resultados electorales. En un comunicado, el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca confirmó que están revisando los datos compartidos por las organizaciones de la sociedad civil y monitores internacionales.