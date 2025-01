Estos son los artículos y comidas que no puedes entrar al país en estas fechas

Cuando uno viaja al extranjero, especialmente a su país natal, quiere traerse de regreso muchas cosas, pero hay que tener cuidado con lo que colocas en tu maleta ya que podrías meterte en graves problemas.

Si viajas fuera de los Estados Unidos durante las fiestas y piensas traer regalitos devuelta, debes tener cuidado con lo que colocas en tu maleta para evitar problemas con el Departamento de Agricultura y la Administración de Seguridad en el Transporte.

Olga Echevarría, supervisora del Departamento de Agricultura de EEUU, explica que hay "productos permitidos y prohibidos, te puedo dar varios ejemplos, como el aguacate, lo que es la pana, el recao, la canepa y los plátanos. Pero hay muchos productos prohibidos y entre ellos está el mango, la guayaba, el jugo, la parcha y uno de los productos que más le gusta llevar a los pasajeros: los pasteles y también la morcilla están prohibidos ahora mismo".

Echevarría, supervisora del departamento de Agricultura de EEUU, dice que estas comidas no solo están prohibidas en tu maleta de mano -si no también en la que facturas- tampoco las puedes enviar por el correo postal. "También estamos inspeccionando allí porque la razón es para impedir que lleguen algunas plagas o enfermedades a los Estados Unidos que pueden hacer mucho daño a la agricultura".

Para evitar un mal rato Patricia Mancha portavoz de la Agencia de Seguridad del Transporte recomienda no hacer tu maleta a último minuto. Aconsejan que "se preparen temprano. Y eso no es solamente llegar al aeropuerto, sino empezar a empacar su maleta el día antes del vuelo. Empezar con una maleta vacía cuando alguien trae artículos prohibidos al aeropuerto. Ah! Casi siempre nos dicen se me olvidó que estaba en la maleta o no sabía que estaba en la maleta".

Y cuando se trata de regalos recomiendan no llevarlos envueltos. "Por favor no los envuelvan hasta después de pasar el punto de seguridad, porque los oficiales, si hay una pregunta, van a abrir el regalo y no te lo van a volver a envolver", remarca Patricia Mancha.

Aparte de frutas y verduras, hay ciertas restricciones para las maletas de mano como contenedores con más de 3,4 onzas de líquido y aerosoles. Encontrarás toda esa información en la documentación que debes llenar cuando haces el check-in de un vuelo.