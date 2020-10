Escritor cubano Carlos Alberto Montaner participa en anuncio político

El escritor cubano Carlos Alberto Montaner, incansable luchador desde su juventud por la libertad de Cuba, decidió participar en un anuncio político por primera vez en su vida.

"Yo a veces voto por los republicanos y a veces por los demócratas", dijo Montaner, en una entrevista exclusiva con Telemundo 51.

Como escritor de 27 libros y columnas en diarios publicados en Estados Unidos, Europa y América Latina, Carlos Alberto Montaner ha defendido la libertad frente a regímenes totalitarios como el de Cuba y Venezuela. Y antes de las elecciones presidenciales más divisivas en la historia reciente de Estados Unidos, tiene un mensaje.

"Quiero decir enfáticamente que Joe Biden y Kamala Harris no son socialistas o comunistas", dice Montaner en el anuncio político.

Sostiene que decidió involucrarse en la contienda, más allá de sus habituales análisis políticos, porque "me parece que es realmente injusto atribuirles una condición, una característica que no son de ellos".

Sin embargo, lo que motiva a muchos en la comunidad exiliada cubana y venezolana de Miami es el mensaje de que votar por Joe Biden y Kamala Harris equivale a apoyar una agenda socialista o comunista.

"Yo creo que es completamente falsa la acusación y entiendo realmente la angustia de estas personas porque no quieren ver en la sociedad norteamericana lo que ellos padecieron en sus países", afirmó Montaner, quien señaló que hay que tener en cuenta las trayectorias de Biden y Harris como funcionarios públicos.

"Lo hicieron muy bien y lo hicieron, por supuesto, sin ser comunistas ni mucho menos".

Montaner ha sido crítico de la política de acercamiento hacia Cuba en la administración Obama-Biden, pero afirma que el presidente Donald Trump no ha ofrecido una alternativa efectiva hacia Cuba o Venezuela.

"Lo que ha hecho es agredir de alguna manera a los venezolanos que han salido no permitiéndoles quedarse en Estados Unidos".

Montaner está consciente de la división profunda que ha provocado esta campaña pero, para él, el debate constructivo es parte de su vida.

"Mi compromiso es con la verdad, o con mi verdad, si hay unas personas que no están de acuerdo tienen la oportunidad de cambiar el canal o no leerme. No puedo hacer otra cosa que decir mi propia verdad", puntualizó.