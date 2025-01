El mercado de 3ra y 70 en La Habana: Burbuja de abundancia en un país marcado por el hambre

En un contexto donde el hambre y las dificultades económicas marcan el día a día de millones de cubanos, el mercado de 3ra y 70, ubicado en el municipio Playa de La Habana, ha generado un intenso debate. Este nuevo espacio, controlado por el conglomerado militar GAESA, ofrece productos que se sienten casi mitológicos para el ciudadano promedio y a precios inalcanzables para la mayoría.

Desde carne importada de Brasil hasta vajilla belga y alimentos de marcas españolas, los estantes de este mercado contrastan radicalmente con la realidad de escasez que enfrentan muchas familias cubanas. Su apertura, realizada sin anuncios oficiales, coincide con la reciente dolarización parcial de sectores claves de la economía.

Sheila Fundora, creadora de contenido que documentó una visita al mercado, describió su experiencia: “Alguien que vaya con 20 dólares … ¿qué puede comprar? Unas cajas de jugo, quizá unos paquetes de galletas”.

Fundora añadió que, aunque los precios son inaccesibles, muchos acuden al mercado a comparar costos entre las tiendas estatales y los vendedores particulares.

El economista cubano Manuel Milanés señaló que el mercado forma parte de una estrategia de GAESA para recuperar divisas antes de que posibles sanciones de Washington restrinjan aún más el flujo de dólares hacia la isla: “La realidad es que se están aprovisionando porque saben que viene una administración [en Estados Unidos] que no seguirá la misma línea que tenía la anterior”.

El mercado opera únicamente con efectivo, tarjetas internacionales o tarjetas emitidas por la propia GAESA, dejando fuera las MLC (moneda libremente convertible). Este último detalle ha provocado críticas en redes sociales y de figuras públicas que cuestionan la transparencia del modelo.

Abundancia para unos pocos

En las imágenes captadas por Fundora, se observan productos que parecían haberse desvanecido de la memoria colectiva: camarones, mariscos, quesos variados y una amplia selección de jamones. Pero más allá del aparente lujo, Milanés apunta a una lucha interna de intereses dentro de la élite que controla estos experimentos económicos.

“No es que no tienen dinero, no es que no lo generan … es que el dinero lo utilizan para sus prioridades, y sus prioridades son mantener el aparato político y represivo”, advierte Milanés.

La pregunta que muchos se hacen es si GAESA podrá mantener el suministro de estos productos o si este nuevo modelo seguirá el destino fallido de las tiendas en MLC. Según Milanés, el mercado también refleja una concentración de actividades económicas en familias y grupos con acceso privilegiado al poder.

“Hay negocios entre ellos mismos que van priorizando … hay negocios más y menos confiables para las familias Castro, y ellos van concentrando la actividad económica en esas familias”, explica el economista cubano Manuel Milanés.

Con el mercado habanero de 3ra y 70, la brecha entre la élite económica y el ciudadano promedio en Cuba se hace más evidente, marcando un nuevo capítulo en la lucha de intereses en un sistema que sigue tambaleándose entre las ruinas de la revolución.