Dos incidentes de sobredosis de fentanilo en el sur de Florida

Otro incidente de sobredosis de drogas sacude el sur de Florida.

La oficina del Sheriff de Broward confirmó que fue una sobredosis de fentanilo la causa del incidente médico, al que las autoridades tuvieron que responder en la tarde de este domingo en el 1600 Block y la 40 Terrace.

Cuatro hombres de entre 26 y 39 años de edad tenían dificultad para respirar y los paramédicos acudieron en su ayuda.

La dra. Dadilia Garcés, médico epidemióloga. Profesora de Miami Dade College, dice:

“El fentanilo es un opioide sintético, que es de 50 a 100 veces más potente que la morfina e inclusive mucho más potente que la heroína”.

El incidente de este domingo es el segundo que en menos de una semana se produce por consumo de fentanilo, luego de que el jueves, seis jóvenes, incluidos 5 cadetes de la Academia Militar West Point fueran trasladados al hospital tras consumir una mezcla de cocaína y fentanilo.

“Puede llevar a la muerte a personas con una dosis muy baja, y es lo que provoca que la sobredosis sea muy fácil de alcanzar”, dice Garcés.

A propósito de los recientes hecho, en un anuncio de bien público, la Fiscal General de la Florida Ashley Moody advierte sobre una realidad.

“Nuestro estado es uno de los que está en el centro de la epidemia de opioides en el país. Nuestros vecinos, amigos y familiares están en riesgo”.

En el sur de Florida, el consumo de cocaína se ha sumado a la epidemia de opioides, a raíz de que los vendedores en el mercado negro la están mezclando con Fentanilo.

“Se está también elaborando este opioides sintético en laboratorios que no son reconocidos ni siquiera para usos médicos. Y es lo que lleva a que la sobredosis sea muy fácil de alcanzar”, dice Garcés.

Y hay otra razón de peligro.

“A los dealers en las calles no les importa. Solo quieren hacer dinero. No les preocupa si muere alguien o no. Y odio decir esto pero estas muertes generan demanda. El hecho de que alguien muera o alcance una sobre dosis hace que otras personas busquen más esa droga”, dice Matt Gutwill de Opioid Response Community Action.