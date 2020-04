Dónde y cuándo entregan alimentos esta semana en el sur de Florida

Las organizaciones sin fines de lucro, los gobiernos estatales y locales están trabajando para ayudar a los floridanos del sur a afrontar la crisis generada por la pandemia de coronavirus con entregas gratuitas de alimentos.

Feeding South Florida es una de las organizaciones que está haciendo las entregas en los condados de Miami-Dade y Broward. Puede encontrar una lista actualizada de sitios de distribución y horarios aquí.

Farm Share Foods también proporciona alimentos en todo el sur de Florida y su lista de fechas y horas está disponible aquí.

United Way of the Florida Keys proporciona alimentos para niños y adultos mayores en el condado de Monroe. Aquí puedes ver su programa de entregas por día.

Los sistemas de escuelas públicas del condado de Miami-Dade y Broward también establecen sitios de distribución para estudiantes y sus familias semanalmente:

Las escuelas del condado de Miami-Dade brindan comidas gratuitas a los estudiantes en 50 ubicaciones a partir de las 4 p.m. hasta las 7 p.m. los lunes y jueves. Los padres pueden recoger comidas durante varios días a la vez, y pueden buscar su centro de distribución más cercano utilizando este sitio web.



Las escuelas del condado de Broward están proporcionando comidas gratis a los estudiantes en múltiples ubicaciones de 10 a.m. a 1 p.m. los lunes y miércoles. Los padres pueden recoger comidas durante varios días a la vez. La lista completa de sitios de distribución se puede encontrar aquí.

Además, a continuación puede encontrar una lista de varios sitios de distribución de alimentos que tendrán lugar en los condados de Miami-Dade y Broward esta semana:

Miami-Dade

Martes 28 de abril

9 a.m. en Medley Town Hall (7777 Northwest 72nd Avenue, Medley, 33166); Farm Share ofrece comida para llevar. Permanezca en su automóvil y abra su maleta cuando sea su turno en la fila.

9 a.m. en Tropical Park (7900 Southwest 40th Street, Miami, 33155). Este es un sitio drive-thru dirigido por Feeding South Florida. Permanezca en su automóvil y abra la maletera cuando sea su turno.

9 a.m. en Sherbondy Park (777 Sharazad Boulevard, Opa-Locka, 33054). Este es un sitio drive-thru dirigido por Feeding South Florida. Permanezca en su automóvil y abra la cajuela cuando sea su turno.

Miércoles 29 de abril

9 a.m. en Elizabeth Virrick Park (3255 Plaza Street, Coconut Grove, 33133). Esta es una distribución drive-thru de Farm Share. Se entrega una bolsa por adulto en el automóvil, con un límite de tres adultos por automóvil. No se permiten caminatas. Use la entrada de la calle Hibiscus.

9 a.m. en el Parque de la Reserva Aérea Homestead (27401 Southwest New York Avenue, Homestead, 33032). Este es un sitio drive-thru dirigido por Feeding South Florida. Permanezca en su automóvil y abra la maleta cuando sea su turno.

Jueves 30 de abril

9 a.m. en el Centro Joseph Caleb (5400 Northwest 22nd Avenue, Miami, 33142). Esta es una distribución drive-thru de Farm Share. Los alimentos se darán por orden de llegada hasta agotar existencias.

10 a.m. en el Centro de Esperanza de la Iglesia de la Profecía de Dios (10331 Southwest 179th Street, Miami, 33157). Esta es una distribución drive-thru de Farm Share. Los alimentos se darán por orden de llegada hasta agotar existencias.

9 a.m. en Amelia Earhart Park (401 East 65th Street, Hialeah, 33013). Este es un sitio drive-thru dirigido por Feeding South Florida. Permanezca en su automóvil y abra la cajuela cuando sea su turno.

9 a.m. en Mater Academy (7901 Northwest 103rd Street, Hialeah Gardens, 33016). Este es un sitio drive-thru dirigido por Feeding South Florida. Permanezca en su automóvil y abra la cajuela cuando sea su turno.

Condado de Broward

Martes 28 de abril

9 a.m. en Coral Square Mall (9469 W Atlantic Blvd, Coral Springs, 33071). Este es un sitio drive-thru dirigido por Feeding South Florida. Permanezca en su automóvil y abra la cajuela cuando sea su turno.

8 a.m. en la estación de tres trenes Sheridan Street (2900 Sheridan Street, Hollywood, 33021). Este es un sitio drive-thru dirigido por Feeding South Florida. Permanezca en su automóvil y abra la cajuela o maleta cuando sea su turno.

9 a.m. en el centro comercial Kimberly Square (957 Rock Island Road, North Lauderdale, 33068); Este es un sitio drive-thru dirigido por Feeding South Florida. Permanezca en su automóvil y abra la cajuela cuando sea su turno.

Miércoles 29 de abril

10 a.m. en el Sunrise Tennis Club (9605 West Oakland Park Boulevard, Sunrise, 33351). Este es un sitio drive-thru dirigido por Feeding South Florida. Permanezca en su automóvil y abra la cajuela cuando sea su turno.

9 a.m. en Christian Life Center (2699 West Commercial Boulevard, Tamarac, 33309). Este es un sitio drive-thru dirigido por Feeding South Florida. Permanezca en su automóvil y abra la cajuela cuando sea su turno.



Jueves 30 de abril

9 a.m. en el Lauderhill Sport Park (7500 West Oakland Park Boulevard, Lauderhill, 33313). Este es un sitio drive-thru dirigido por Feeding South Florida. Permanezca en su automóvil y abra la cajuela cuando sea su turno.

Viernes 1 de mayo

9:30 a.m. en Quiet Waters Park (401 Powerline Road, Deerfield Beach, 33442). Este es un sitio drive-thru dirigido por Feeding South Florida. Permanezca en su automóvil y abra la cajuela cuando sea su