Miami Dade College ofrecerá gratis estudios universitarios gracias a millonaria donación

El Miami Dade College y el condado Miami-Dade anunciaron una iniciativa que brindará a los residentes de Miami-Dade la oportunidad de obtener un título de asociado completamente gratis gracias a una donación de 3 millones de dólares.

El anuncio oficial de la nueva beca llamada Futuro Seguro fue este lunes. La alianza entre el Miami Dade College y el condado Miami-Dade para ofrecer los dos años de estudios universitarios que requiere un título de asociado, será sin costo alguno.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Anthony Rodríguez, Comisionado de Miami-Dade por el distrito 10, asegura que “esta es una beca que en realidad es una inversión para nuestro condado para los estudiantes y el futuro de nuestra comunidad”.

Funcionarios del condado revelaron que del monto total de la beca de unos 3 millones de dólares, ya se aprobaron los primeros 750 mil.

Daniella Levine Cava, Alcaldesa de Miami Dade, advirtió: “yo espero que la comisión pueda decidir poner más fondos adelante por el beneficio que estamos recibiendo de nuestra economía”.

Para calificar los estudiantes deben tener un promedio general de calificación, o GPA, de 2.0 y un diploma de high school de una escuela de Miami-Dade, un diploma de estudio en el hogar del mismo condado o un diploma de desarrollo educativo general o GED.

Entre sus propósitos, esta ayudar a impulsar la fuerza laboral de la comunidad comenta la alcaldesa de Miami-Dade, quien asevera: “Todos nosotros sabemos que necesitamos personas educadas para los empleos del futuro”.

El Miami Dade College ya ofrece otras becas para estudiantes con alto rendimiento académico o en base a bajos recursos. Como las que ya benefician a jóvenes como Alexandra Villagra, estudiante de Biología, quien cuenta: “Una vez que yo vine al Miami Dade College estas puertas me abrieron todas estas becas que nos ofrecen a través del presidential scholar. He viajado a Nueva York, he conocido muchos lugares”.

Pero la beca Futuro Seguro es para estudiantes de clase media, advierte Madeline Pumariega, Presidenta del Miami Dade College. “El gobierno federal ayuda a los estudiantes de bajos ingresos con lo que es el Pell Gran, el estado ayuda a estudiantes que tienen un promedio muy alto con Bright Futures, pero en el medio es la clase media”.

Roberto Alonso, miembro de la Junta Escolar de Miami-Dade, considera que esto “garantiza que se pueden graduar del Miami Dade College, sin ninguna deuda, y es algo bien importante en nuestra comunidad para estar preparados para sus trabajos”.

La beca Futuro Seguro se podrá utilizar para gastos que otras becas, subvenciones o ayuda financiera no cubren. Se calcula que unos dos mil estudiantes podrían beneficiarse.