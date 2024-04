Denuncias por robo de cupones de comida

El robo de cupones de alimentos se ha convertido en una cruda realidad en los últimos tiempos.

Marlén León se enfrentó a esta situación, cuando descubrió que los fondos de su tarjeta de cupones de alimentos habían sido vaciados . "Esto es una situación muy triste, muy preocupante", lamenta con amargura, mientras recuerda el momento en el que la cajera le informó que su saldo era cero.

Marlén, quien depende de estos beneficios para alimentar a su madre, gravemente enferma, se encontró sumida en la angustia al ver cómo las transacciones fraudulentas habían drenado el dinero destinado a su sustento. "Esta tarjeta yo la utilizo para los alimentos de mi mamá, que está en serias condiciones de salud", explica con la voz entrecortada por la emoción.

Desafortunadamente, el caso de Marlén no es un incidente aislado. Numerosas denuncias similares han encendido las alarmas en todo el estado, revelando una problemática que amenaza con dejar a familias enteras sin acceso a alimentos básicos. Ante esta crisis, el Departamento de Niños y Familias ha confirmado estar al tanto de los casos de robo y clonación de estas tarjetas, y ha aprobado un plan para reemplazar rápidamente, con fondos federales, los beneficios robados.

Sin embargo, la realidad en el terreno parece ser distinta. Marlén asegura que, a pesar de las promesas de las autoridades, en las oficinas locales no se ha hecho nada por restituir sus beneficios. "Eso no es verdad. Al menos en la oficina de Opa Locka, eso no es real", denuncia con frustración.

Tras presentar un informe policial y esperar pacientemente, Marlén sigue sin recibir respuesta alguna. "Nada. Hoy volví a llamar y me dijeron que solo hay un número de caso y que ellos están investigando", relata con impotencia.

Mientras tanto, el reloj sigue corriendo, y cada día que pasa sin alimentos en la mesa es una batalla más en esta cruzada por la supervivencia. Marlén tendrá que esperar hasta el 14 de mayo para recibir una nueva carga de cupones en su tarjeta, enfrentando un futuro incierto y la angustia de no poder proveer para su madre enferma.

En medio de esta situación desesperada, Marlén lanza un llamdo a la acción: "No podemos permitir que esto siga pasando. Debemos decirle no al fraude".