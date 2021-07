Decretan uso opcional de mascarillas en las escuelas públicas de Palm Beach

El próximo 10 de agosto, cuando los alumnos regresen a las escuelas en el condado Palm Beach, el uso de la mascarilla será totalmente opcional. Así lo ratificó la junta escolar del condado a pesar que algunos piensan que debería ser obligatorio ante el aumento de casos de COVID-19.

El inicio de clases en el condado Palm Beach fue importante tema de discusión por parte de su junta escolar. Por más de dos horas, padres que están a favor del uso de las mascarillas y otros que están en contra, hicieron oír sus opiniones.

Todo esto cuando faltan menos de 20 días para que inicien las clases y luego que los casos de coronavirus se hayan visto en aumento. Pero la realidad es que la decisión que su uso sea opcional ya había sido tomada aunque un miembro de la junta pidió reconsiderarlo

Frank Barbieri, miembro de la Junta Escolar dijo: “Quiero hacérselo saber muy claro al público que no hemos tomado una decisión para eso. Encontraremos otras formas de proteger a los estudiantes".

Por su parte el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, esta mañana desde una escuela en Indian River County recalcó que su uso en los colegios no es obligatorio.

“Vamos a tener un año escolar normal obviamente los padres pueden tomar sus decisiones, Nosotros no vamos a restringir eso pero definitivamente no habrá un mandato del uso obligatorio de las mascarillas”, dijo el gobernador.

Madres del condado Palm Beach tienen opiniones encontradas. Para Ivelia Díaz, madre a favor del uso de la mascarilla, la cuestión es que “debería de ser obligatorio porque todavía el virus sigue entre nosotros no es que se haya ido pienso que tiene que ser obligatorio para mi punto de vista”.

La directriz contradice a los CDC y obedece a que los menores de 12 años aún no entran entre los grupos de vacunación.

Mientras que para Maribel Romo, una madre en contra del uso de la mascarilla, es distinto. “Yo creo que es lo mismo porque los niños no tienen cuidado en lavarse las manos. Igual se van a tocar la mascarilla con o sin mascarilla se van a contagiar, no se me hace necesario la mascarilla”.

En cuanto al nuevo superintendente escolar, tras la abrupta renuncia del Doctor Donald Fennoy, la junta decidió de forma unánime asignar como superintendente interino a Michael Burke quien es el director de finanzas y ha estado trabajando para el distrito escolar desde 1998.