Cubanos son grabados mientras intentan cruzar el Río Bravo a riesgo de sus vidas

Un grito desesperado de ayuda se oye en la frontera sur de EEUU mientras la corriente del Río Bravo, arrastra sin piedad a un grupo de cubanos que intentan pasar desde México.

“No lo sueltes, el niño, el niño”, se le escucha decir a alguien en la grabación mientras once migrantes luchan por sobrevivir a la vista de los oficiales que patrullan el peligroso trayecto.

Minutos antes, se habían tomado de las manos para cruzar juntos, el más pequeño de ellos de 3 años, Angelo Luciano, va en los hombros de su padre y las cinco mujeres intercaladas entre los 6 hombres se someten a una cruenta travesía.

“Tenía miedo que el se hundiera conmigo yo lo que traté fue que el no cogiera agua, me entiendes”, dice el padre del menor, quien se regresó a la orilla luego de que no pudiera completer su misión.

“No lo logró”, dice otra cubana que también se regresó a orillas mexicanas. Todo después de una larga y arriesgada travesía que como miles de cubanos inicia en la isla con un vuelo hacia Nicaragua, atravesando luego regiones de Centroamérica para llegar a México. Es aquí en la localidad de Piedras Negras, a los pies del Río Bravo, donde muchos terminan el recorrido, con su muerte.

Joel Fernández, quien intentó cruzar el Río Bravo varias veces dice que lo que ocurre es “que ahí hay represas, y ellos cuando llega el periodo otoñal, que comienzan las lluvias, comienza a aumentar el nivel de las presas, ellos alivian las presas y el río crece bruscamente”.

Fernández lo intentó varias veces, pero finalmente logró entrar a EEUU, bajo el programa MPP (Protocolos de Protección a Migrantes) que iniciado en enero de 2019 devuelve a México a nacionales de otros países mientras sus procedimientos están en trámite.

“Cuando las personas son inexpertas nadando se enredan con esas hierbas o lo sorprende la corriente del río, advierte Fernández.

Las cifras de migrantes que han llegado a Estados Unidos, entre las nacionalidades de Guatemala, Honduras, Venezuela, Nicaragua, El Salvador y Colombia, supera los 400 mil, sólo en lo que va del año fiscal 2022.

Los cubanos, sobrepasan los 46 mil, superando el éxodo del Mariel en 1994.