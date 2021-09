Cubanos que viajaban a Cuba por Southwest no pudieron abordar el vuelo

Cubanos que viajaban a Cuba el sábado por Southwest no pudieron abordar el vuelo.

Estas personas pagaron entre 2000 y 3000 dólares por su viaje a Cuba. En su mayoría iban cargados de medicamentos para sus familiares en Cuba.

José Luis Sánchez, uno de los pasajeros que no pudo abordar el vuelo, dice:

“Yo llevo medicamentos ahí para una persona que ya murió, llegó la noticia hoy que había muerto”.

Frustrados y molestos, pasajeros como Odalis Martínez, dicen:

“No te daban una explicación, llamaron a la policía y la policía decía pa allá pa allá pa allá, como si nosotros fuéramos una peste, no sé.”

Así se sintieron un grupo de cubanos que iban a viajar el sábado a Cuba en un vuelo de Southwest de Fort Lauderdale -Tampa-Cuba.

Yulier Lozano Medina, dijo:

“Nos fue bien por Fort Lauderdale, nos dejaron subir al avión, nos chequearon bien y cuando llegamos allá nos piden el PCR y dicen que no es válido, que no es válido el de Miami-Dade que Tampa trabaja diferente”.

En busca de explicaciones, llamaron a los centros donde se realizaron los test de COVID-19, les dijeron que los resultados eran válidos y que eran aceptados en Cuba. Moisés de Prada, Presidente de las Asambleas De Dios en Cuba, intentó mostrarle a la persona que le atendía de la aerolínea un correo que le enviaron de la clínica, pero le respondieron:

“No yo no tengo que mirar nada, yo no tengo que hacer nada. Entonces uno se siente bien molesto porque el quedarse acá, tener una estancia un poco más larga para nosotros como cubanos que vivimos allá es mucho más difícil”.

Aproximadamente 25 viajeros algunos residentes en la isla que viajaron a Miami en busca de medicamentos y comida para su familia, cómo es el caso de Fernando quien llegó a Miami hace una semana.

Fernando Valero Peterssen, qruien eside en Cuba, asegura:

“No vivo en Estados Unidos, vivo en Cuba y estaba de vacaciones aquí y ahora no tengo donde quedarme.”

Telemundo 51 se comunicó con la aerolínea la cual declaró que:

"Nuestros equipos están trabajando con un grupo de Clientes que viajaban entre Tampa y La Habana a los que no se les permitió abordar el vuelo del sábado debido a preocupaciones sobre la validez de un tipo de pruebas covid-19. Estas pruebas en particular no son aceptadas por el gobierno cubano".

Alejandro Hernández, otro pasajero afectado, dijo:

“Dice negativo, 72 horas, y me dicen que esto no sirve porque tiene que decir aquí el día que me hice la prueba y el día que la recogí. Que no sirve así. Eso no es una escusa para bajar a un pasajero de un avión. Ver una empresa de este país actuando de esta manera tan irracional. Esto yo pensé que podía pasar en otro país del mundo menos en Estados Unidos”.

La aerolínea dijo que están trabajando en soluciones para que puedan continuar sus viajes a La Habana lo más rápido posible.