Cuba amenaza con demandar a Facebook por protestas del 15 de noviembre

Bruno Rodríguez ministro cubano de relaciones exteriores, dijo, refiriéndose al grupo Archipiélago y las protestas convocadas para el 15 de noviembre, que “Facebook podría ser perfectamente, con estricto apego a la ley, demandado, por estas prácticas contra Cuba”.

Sin mencionarlos por su nombre, el ministro cubano de exteriores arremetió contra los grupos de Facebook, como Archipiélago, que organizan o apoyan las protestas anunciadas para el 15 de noviembre.

“Realizan actividades ilegales, desde el punto de vista del derecho internacional, en violación de las leyes cubanas”, dijo.

Rodríguez dijo que alteraban logaritmos, queriendo decir “algoritmos”, en referencia a supuestas frecuencias y número de usuarios que las publicaciones más vistas podrían alcanzar. Y siguió con alusiones que parecerían cuestionamientos a la masividad de posts y asistencias reportadas durante las protestas de julio.

“Alterando el mecanismo de geolocalización, para simular la presencia masiva en Cuba de personas y cuentas, que se sabe, radican fuera de nuestro país, y fundamentalmente en la Florida”, dijo.

Como se esperaba, Cuba ha desplegado una vez más su política de línea dura en la antesala de las protestas del 15 de noviembre.

“No permitiremos, obviamente, que se invoque la Constitución, para violentarla, ignorarla o destruirla”, dijo Rodríguez.

Desde La Habana, Yúnior García, uno de los organizadores principales reacciona:

“No nos temen a nosotros, unos muchachos con teléfono, no le temen a Archipiélago, le temen a un pueblo que ya no cree en ellos y que ya no tiene ni siquiera miedo”.