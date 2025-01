Consulados en Miami implementan estrategias ante las deportaciones de inmigrantes desde Estados Unidos

Las políticas migratorias de Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump han generado una serie de deportaciones de inmigrantes ilegales de varios países de la región, que se enfrentan a la problemática de recibir a miles de personas y tratar de reinsertarlos a la sociedad.

Colombia: Petro obligado retroceder, después de negarse a recibir a los colombianos deportados

La decisión inicial del presidente colombiano Gustavo Petro de rechazar aviones militares con deportados desde Estados Unidos generó un conflicto. Petro argumentó que el regreso de los migrantes en aviones militares era una falta de respeto a los derechos humanos, insistiendo en que estos traslados debían realizarse en aviones civiles bajo un protocolo que garantizara la dignidad de los repatriados.

Pero la actitud del mandatario colombiano cambió en menos de 24 horas, luego de que Trump decidiera aumentar los aranceles a los bienes colombianos —primero a un 25% y luego a un 50%— , lo que llevó a que Petro se doblegara Finalmente, Colombia aceptó las deportaciones "sin restricciones", incluidos los vuelos en aviones militares.

El episodio evidenció la fragilidad de la relación comercial entre ambos países y la influencia que las políticas migratorias pueden ejercer en acuerdos económicos. Petro utilizó sus redes sociales para criticar el trato hacia los migrantes colombianos, asegurando que no deben ser tratados como delincuentes, pero sin mencionar que los deportados de Trump, al menos en principio, están centradas en ciudadanos extranjeros que ingresaron ilegalmente al país y han cometido delitos.

El Consulado de Colombia en Miami ha estado facilitando información sobre cómo deben actuar los inmigrantes, a través de campañas en las redes sociales invitando a que conozcan sus derechos, según las leyes estadounidenses y cómo actuar con seguridad, facilitando una guía con información clave para protegerse ante cualquier situación migratoria.

🔍Conoce tus derechos y actúa con seguridad 💪🏻📄 Si eres migrante en Estados Unidos, esta guía te ofrece información clave para protegerte ante cualquier situación migratoria.

Recuerda: ¡Estar informado es tu mejor herramienta! ✨📘 #MigraciónSegura #DerechosDeLosMigrantes pic.twitter.com/ym3gkCaBMF — Consulado de Colombia en Miami (@consulcolmia) January 26, 2025

También ha ofrecido jornadas consulares para darle orientación a sus connacionales sobre lo que tienen que hacer en caso de enfrentarse a una posible deportación. Si necesita ayuda puede acudir a los servicios consulares colombianos en Miami

Consulado de Colombia en Miami

Consulado de Colombia en Miami

Dirección:280 Aragon Ave, Coral Gables, FL 33134

Teléfono: 305-239-5399

México: un enfoque organizado y preventivo

Mientras tanto, México ha adoptado un enfoque más estructurado frente a las deportaciones masivas. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el país ya ha recibido más de 4,000 migrantes deportados desde Estados Unidos en una sola semana, la mayoría de ellos mexicanos. Aunque las cifras no representan un aumento significativo respecto a periodos anteriores, el gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas para apoyar a los repatriados.

Entre estas iniciativas destaca la creación de la ConsulApp, una aplicación móvil que informa a los migrantes sobre sus derechos y permite enviar alertas en caso de deportación. Además, el gobierno mexicano ha fortalecido sus redes consulares y ofrece a los deportados una "Tarjeta de Bienestar Paisano", que incluye un bono para facilitar su retorno a sus lugares de origen.

Este marte el Consulado General de México en Miami recibió a la organización “Right 2 Freedom”, que ofreció un taller informativo sobre “Conoce tus derechos”, sobre qué hacer en caso de ser detenidos por autoridades migratorias y cómo estar preparados.

Además de la presentación interactiva, entregaron material informativo al público sobre estos temas. Y enfatizando en que todas las personas tienen derechos, sin importar su situación migratoria.

Si tienes dudas, preguntas o preocupaciones, acércate al Departamento de Protección del Consulado o llama a lso teléfonos (786) 2684900 ext. 4900 y (520) 623 7874

Sheinbaum también destacó que el diálogo entre México y Estados Unidos sigue activo, mostrando un enfoque más pragmático que busca mitigar el impacto de las deportaciones mientras se mantienen abiertas las líneas diplomáticas.

Consulado de México en Miami

Dirección: 2555 Ponce de León Blvd. 4o. piso, Coral Gables, FL, United States, Florida

Teléfono: 786-268-4900

Guatemala y Honduras: respuestas diferenciadas

En Guatemala, el retorno de migrantes también se ha intensificado. El gobierno guatemalteco ha habilitado albergues y programas de reinserción laboral para atender a los repatriados, y se discute la construcción de espacios que ofrezcan apoyo psicosocial. Según el Instituto Guatemalteco de Migración, en lo que va del año, más de 3,300 guatemaltecos han sido deportados desde Estados Unidos y México, muchos de ellos en aviones militares.

En una publicación en la página de Facebook, el Consulado de Guatemala recomienda a sus connacionales mantner la calma: "Mantén la calma y verifica cualquier información alarmante directamente en las páginas oficiales de los Consulados de Guatemala", dicen, como parte de su Campaña PorLa Comunidad Guatemalteca Migrante

Y también ofrecen charlas informativas en Facebook Live para ofrecer información de primera mano a su comunidad. Y hacen recomendaciones en caso de ser detenidos por la policía: Mantén la calma y entrega solo documentos necesarios Y si llegan a tu trabajo, pide que muestren una orden judicial. No corras, ni pongas resistencia.

En caso de una orden de arresto recomiendan: sólo debe salir de la casa la persona que aparece en la orden. Pide que la notificación de arresto sea enviada al consulado. No presente documentos falsos ni firmes nada que no esté en tu idioma.

Consulado de Guatemala en Miami

Dirección: 999 Ponce De Leon Blvd. Suite 100, Miami, FL, United States, Florida

Teléfono: 305-679-9945

Por su parte, Honduras ha negado categóricamente los rumores de que estaría recibiendo deportados colombianos. Autoridades como el vicecanciller Antonio García aseguraron que solo reciben vuelos con ciudadanos hondureños, enfatizando que cualquier información contraria es errónea.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional @EnriqueReinaHN, afirmó este sábado durante la instalación de la Cuarta Legislatura del Congreso Nacional que Honduras continuará trabajando con Estados Unidos para que se respeten los derechos de los migrantes en el país norteamericano.

Según la cancillería hondureña, "La idea es recibir los vuelos, nuestra propuesta es que sea de una forma adecuada... La propuesta de la Presidenta Xiomara Castro es el diálogo".

🗣️|| "La idea es recibir los vuelos, nuestra propuesta es que sea de una forma adecuada... La propuesta de la Presidenta Xiomara Castro es el diálogo".



Canciller @EnriqueReinaHN pic.twitter.com/lIUZ13A7Ty — Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) January 27, 2025

El Gobierno de la Presidenta socialista @XiomaraCastroZ, en coordinación con diversas instituciones, ha puesto en marcha el programa "Hermano, vuelve a casa", una iniciativa diseñada para brindar apoyo a los migrantes deportados, que busca, según la presidente hondureña, garantizar "un regreso digno y seguro".

📌|| El Gobierno de la Presidenta @XiomaraCastroZ, en coordinación con diversas instituciones, pondrá en marcha el programa “Hermano, vuelve a casa”, una iniciativa diseñada para brindar apoyo a los compatriotas migrantes retornados, garantizando un regreso digno y seguro. pic.twitter.com/l9GWLJT0XO — Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) January 25, 2025

El consulado hondureño en Miami ofrece apoyo consular en temas migratorios, pero no se conoce que esté desarrollando ningún proyecto espcialmente dirigido a aquellos migrantes que pueden enfrentarse a la deportación.

Consulado de Honduras en Miami

Dirección: 777 northwest 72 avenue Suite 3318, Miami, FL, United States, Florida

Teléfono: (786) 852-1402

Oficinas de Migración y atención consular

Dirección: 7171 Coral Way Suite No. 309, FL. 33155

Teléfono: 305-269-9322 y 305-269-3930

El Salvador: cooperación estratégica

El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha optado por una estrategia de colaboración con el gobierno de Trump. A pesar de las críticas iniciales de Trump hacia Bukele, ambos mandatarios han acercado posturas, enfocándose en la lucha contra la migración ilegal y las bandas criminales transnacionales.

Uno de los puntos más controversiales es la posible implementación de un acuerdo de "Tercer País Seguro", que permitiría a Estados Unidos deportar a migrantes de otras naciones hacia El Salvador.

Aunque este tipo de acuerdo ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos, Bukele ha recibido elogios de Trump por su liderazgo en la región, lo que refleja una relación más fluida y estratégica.

El consulado salvadoreño de Miami no respondió a una llamada de Telemundo 51, tratando de obtener información sobre cómo esta sede diplomática planea proteger a sus connacionales, más allá de la colaboración entre Bukele y Trump.

Oficinas de Migración y atención consular

Dirección: 8550 NW 33rd Street, Suite 100, Doral, FL, United States, 33122

Teléfono: 888-301-1130

Nicaragua: Ortega con pocas opciones ante las deportaciones

La dictadura de Daniel Ortega no permite el arribo oficial de vuelos con deportados de Estados Unidos desde octubre de 2019, y no se sabe qué hará el régimen cuando se le plantee recibir a sus connacionales deportados en aviones militares. No hay reportes de medios oficialistas sobre la llegada de migrantes deportados, quienes regularmente eran recibidos en el aeropuerto por personal de varias instituciones del Estado. Pero en los últimos días se ha reportado la llegada de vuelos a Nicaragua con deportados, pero ni Washington ni Managua lo han confirmado.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua y su principal proveedor de remesas. Una subida de aranceles a los productos de exportación sería un duro golpe a la economía.

Esto sin contar que 100,000 nicas llegaron a los Estados Unidos a través del programa de Parole Humanitario, cuyos beneficiados deben regresar a sus países dos años después de permanecer en Estados Unidos.

Harold Rocha, presidente del Nicaraguan American Legal Defense and Education Fund (NALDEF), y uno de los promotores de la campaña para restablecer el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los nicaragüenses asegura que “Hay 47 000 nicas en peligro inminente de deportación en EE. UU.”

Sin embargo, la dictadura de Daniel Ortega no ha anunciado ningún proyecto para ayudar a los nicas que viven en EEUU. El consulado de Miami no respondió a una llamada de Telemundo 51, y sus páginas en redes sociales no tienen información sobre el tema.

Consulado de Nicaragua

Dirección: 1332 West Flagler Street, Miami, FL 33135

Teléfono: (305) 265-1415

Brasil: denuncias de trato indigno

En el caso de Brasil, el gobierno ha denunciado las condiciones en las que se realizan las deportaciones. Un reciente vuelo con 88 brasileños deportados llegó a Manaos en condiciones que el gobierno consideró inaceptables: varios de los repatriados estaban esposados, y el sistema de aire acondicionado de la aeronave no funcionaba adecuadamente.

El gobierno brasileño bloqueó la continuación del vuelo hacia Belo Horizonte y organizó un nuevo traslado para los deportados, garantizando un trato digno. Este incidente pone de manifiesto las tensiones que pueden surgir incluso en acuerdos previamente establecidos entre países.

El Consulado de Brasil en Miami no ha revelado ninguna estrategia para ayudar a sus inmigrantes ante la nueva política migratoria de Estados Unidos.

Consulado de Brasil en Miami

Dirección: 3150 SW 38th Ave. Ground Floor, Coral Gables, FL 33146

Teléfono: (305) 285-6200