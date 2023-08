Conductor que atropelló mortalmente a ciclista escondió partes de su camioneta tras huir de la escena

Tras casi tres días de búsqueda, los detectives encontraron la camioneta que tenía daños en la parte delantera y que habría estado involucrada en un accidente mortal. El acusado la había estacionado en su casa hasta donde manejó tras huir de la escena.

Jalil Humberto Leyva-Ortega compareció en corte este martes luego de ser arrestado días después de haber atropellado mortalmente a un ciclista en el noroeste de Miami.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

“Está usted acusado de abandonar la escena de un accidente donde hubo fallecidos y también tiene una acusación de manipular evidencia física”, le comunicaron este martes en corte. "No solamente no se quedó ahí sino que escondió el guarda fangos en la parte de atrás del camión”.

La policía dice que el hombre 30 años conducía su camioneta RAM el pasado viernes por la noche cuando ocurrió el accidente en el que una víctima falleció en la escena y que luego fue identificada como Patrick Wiley.

Según el informe de arresto, Leyva-Ortega venía manejando por la avenida 27 del noroeste cuando atropelló al ciclista que se encontraba en una esquina de la calle 75 del noroeste. Luego el conductor huyó hacia el sur en la misma dirección.

Personas que trabajan en esa área dicen que es muy raro que este tipo de accidentes ocurran allí.

“Atropellos así realmente nunca me había enterado. De hecho de este no tenía conocimiento alguno me entero ahora por ustedes pero por lo general es una zona tranquila y tiene mucho tránsito porque es una zona industrial donde hay muchas rastras. De hecho aquí adelante hay muchos body house donde trabajan muchas personas … hay tráfico vehicular bastante frecuente pero no en eso de velocidad ni nada de eso”, advierte Andres Castillo, quien trabaja en la zona donde ocurrió el accidente fatal.

Aunque de momento oficiales no determinan cuál fue el motivo específico por el cual el acusado terminó arrollando a la víctima con su vehículo. La investigación reveló que el hombre escapó hasta su dirección y una vez en su casa -a solo dos minutos de distancia- habría intentado esconder el automóvil que fue localizado por agentes este lunes.

Leyva-Ortega permanece arrestado en la cárcel TGK del condado, con una fianza de 15,000 dólares y la opción de arresto domiciliario si entrega su pasaporte a las autoridades.