Con eventos en el sur de Florida celebran el Día de Martin Luther King Jr.

En el sur de Florida, varias ciudades tendrán eventos para conmemorar el Día de Martin Luther King Jr., como es tradición en este feriado nacional.

En Miami-Dade, en Liberty City se celebrará la 45 caravana de MLK. Será una extensa caminata, que iniciará a las 11 a.m. y cubrirá 8 millas a lo largo de la NW calle 54 desde la avenida 10 hasta la 32.

En Miami también habrá un evento con una carrera y caminata de 5 kilómetros desde la estación Martin Luther Kin Jr. del Metrorail, a las 8:00 a.m.

En Broward, en la ciudad de Tamarac habrá una marcha desde las 8:30 a.m. en el Tamarac Park, localizado en el 7501 N. University Drive. En Miramar, un evento familiar se llevará a cabo desde las 10 a.m. en el Lakeshore Park, mientras que en Pembroke Pines se llevará a cabo una actividad en el Charles F. Dodge City Center desde las 10 a.m.

Otras actividades se estarán desarrollando en diversas comunidades, por lo que es importante que revise la página web oficial de su ciudad para conocer más detalles.