‘Como un criminal’: Exmayor de policía de Doral despedido demanda a la ciudad

MIAMI, Florida - El exmayor de la policía de Doral, José Seiglie, denuncia que su despido después de 45 años de servicio, 11 de ellos en Doral, fue injusto y lo trataron "como un criminal". Según Seiglie, fue escoltado hasta su vivienda para recoger sus uniformes y ahora planea tomar acciones legales, alegando irregularidades dentro del departamento.

"Esto es muy sensitivo para mí porque impacta a mi familia, mis amistades, mi familia", expresó Seiglie, visiblemente afectado por la situación.

Un video muestra a Seiglie afuera de su casa el 23 de mayo, el día en que fue despedido. Él afirma que lo escoltaron y lo hicieron sentir como un criminal. "Yo he dedicado 45 años a esta comunidad, he visto esta ciudad crecer", comentó el ex mayor, de 66 años.

Seiglie sostiene que su despido fue en represalia por denunciar irregularidades en el departamento, como problemas de comunicación en incidentes graves. Mencionó específicamente el tiroteo del 6 de abril en CityPlace Doral, donde murió un jefe de seguridad y otras siete personas resultaron heridas. "Cuando un incidente de ese nivel ocurre, la notificación debería ser inmediata. Yo me enteré de ese incidente de milagro", añadió Seiglie.

El abogado de Seiglie, Michael Pizzi, indicó que su cliente solicita una compensación de 2 millones de dólares por daños y perjuicios y exige la restitución de su trabajo. Pizzi también argumentó que en el último año, 45 empleados, incluidos 30 oficiales experimentados, han renunciado debido a deficiencias en el entrenamiento y la investigación de casos criminales. "Muchos de esos oficiales se han ido porque no están contentos con el trabajo que ha hecho López", afirmó Seiglie.

A pesar de las graves acusaciones, ni la ciudad de Doral ni el departamento policial han respondido a las solicitudes de comentarios. "Yo quiero que haya cambios en ese departamento, que los empleados vengan sin miedo", insistió Seiglie.

El abogado y su cliente también denunciaron que la unidad de investigación de crímenes relacionados con el tráfico humano en Doral se desmanteló sin explicación, asegurando que es uno de los delitos más comunes en la ciudad.