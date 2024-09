Cómo ayudar a mi hijo adulto a conseguir un trabajo sin entorpecer su crecimiento profesional

Según una reciente encuesta, una cuarta parte de jóvenes adultos dijeron que sus padres los acompañaron a una entrevista de trabajo. Expertos dicen que esa no es una buena idea. Título en mano muchos adultos jóvenes que pertenecen a la llamada generación Z tienen entre 18 y 27 años y están buscando su primer trabajo.

“Sabemos que el mercado laboral ahorita está bien competitivo estamos viendo dos personas aplicando por cada vacante que tenemos en LinkedIn”, dice Francisco Tobón, experto en carreras de LinkedIn.

Una reciente encuesta de la página Resume Templates que arrojó que el 70% de la Generación Z les piden ayuda a sus padres en el proceso de búsqueda de empleo y el 25% dice que llevó a un padre a las entrevistas de trabajo, algo que expertos no recomiendan.

“Esto puede mostrar, puede ser una señal de debilidad, que la persona no es independiente, no es asertivo, no está en cargo de su propio camino profesional”, asegura Francisco Tobón.

Según expertos, hay maneras de apoyar a tus hijos en su camino profesional sin restarles independencia. “Revisar su currículo, revisar su perfil de LinkedIn, ejemplos de ortografía. También practicar las entrevistas, ofrecer sus contactos. Sus padres de pronto establecidos en el mundo profesional tiene contactos, referencias, oportunidades que los puede ayudar a conectarse en el mundo profesional”, aconseja Tobón.

El experto de LinkedIn dice que está bien enviarle sugerencias de trabajo a tu hijo y revisar que los empleos a los que está aplicando no sean fraudulentos, pero no aplicar en su nombre, como asegura la encuesta que hacen el 16% de los padres.

“Decir, bueno revisemos la posición vamos a adaptar tu aplicación para ese rol. No es importante no tener solamente un resumen y mandárselo a compañías. Es importante mirar cada posición y adaptar tu resume, tu currículo para destacar las habilidades que tú sabes que van a hacer de interés para la persona que está contratando a esa compañía”, explica Tobón.

Otro consejo que le dan los expertos a los padres que son demasiado involucrados, es que nunca contacten al reclutador o la persona que está contratando a su hijo porque esa es una manera segura de que descarten su currículo.