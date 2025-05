EEUU y China acuerdan tregua temporal en la guerra de los aranceles

Hace apenas un mes, el almacén de Roofing Nation en Hialeah Gardens operaba a toda marcha. Hoy, el candado en la puerta cuenta otra historia. El negocio ha reducido operaciones y su propietario, Christian Bello, asegura que la causa principal es el impacto de las tarifas a las importaciones desde China.

"Estamos trabajando a un 15% de nuestra capacidad", declaró Bello, quien explicó que sus operaciones pasaron de importar más de $100,000 mensuales en materiales para techos a casi cero. Con un arancel del 145%, asegura que era imposible mantener precios competitivos para sus clientes.

El presidente de Roofing Nation también apuntó que la congestión en los puertos chinos durante los últimos 60 días elevará aún más los costos logísticos luego del anuncio de la tregua arancelaria, agravando la situación para importadores como él.

Una tregua comercial... ¿temporal?

El panorama cambió ligeramente tras el anuncio de un nuevo acuerdo entre Estados Unidos y China. La Casa Blanca informó una reducción de 90 días en los aranceles: del 145% al 30% sobre importaciones chinas, mientras que Beijing rebajará sus tarifas del 125% al 10% para productos estadounidenses.

"China estaba cerrando fábricas, estaban felices de hacer algo con nosotros", afirmó el expresidente Donald Trump en Washington, tras confirmar el acuerdo que busca aliviar las tensiones comerciales.

Sin embargo, en Ginebra, el viceprimer ministro chino He Lifeng fue tajante: “China no quiere una guerra económica porque no deja ganadores, pero si Estados Unidos insiste, pelearemos hasta el final por nuestros intereses”.

Perspectiva económica: moderación y efectos a corto plazo

Desde el sector financiero, el secretario del Tesoro señaló que esperan una mayor apertura del mercado chino a productos estadounidenses. Mientras tanto, expertos locales ofrecen un análisis moderado.

“El acuerdo trae cordura al proceso”, comentó Iván Jiménez, economista y presidente de Busqueros.com. Aunque reconoce que la caída en las importaciones fue real, no anticipa un impacto a largo plazo. “El tiempo de recuperación dependerá de qué ya está embarcado y qué productos son urgentes para distintas industrias.”

El costo real de los aranceles

Mientras tanto, Christian Bello sigue enfrentando incertidumbre. “Estamos todos alerta a qué está pasando. No voy a poder cobrar lo mismo, lamentablemente”, expresó con resignación.

Según cifras oficiales, en abril el Departamento del Tesoro recaudó $16 mil millones en aranceles, el doble de lo registrado en marzo. Un ingreso positivo para el fisco, pero que —según empresarios— termina siendo una carga directa para el consumidor.