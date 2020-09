Carollo se defiende de quienes quieren revocarlo

Es una batalla que se sigue extendiendo. El comisionado Joe Carollo se defiende del esfuerzo para revocarlo en las cortes y en el Distrito 3 donde algunos residentes dicen estar recibiendo visitas de personas que piden que firmen otra petición a favor del comisionado.

Varios residentes nos han dicho que han tenido la misma experiencia, alguien les toca la puerta para pedir su firma a favor del comisionado Joe Carollo, después que ellos habían firmado a favor de revocarlo.

Un residente del distrito 3 nos dice que tomó Imágenes de la joven que llegó a su casa buscándolo a él y a sus familiares por nombre

“Por nombre si porque todos firmamos por el recall yo le dije espere un momentico y voy afuera”.

El residente nos pidió ocultar su rostro y distorsionar su voz por temor a represalias.

“Ella no me decía a mí que era para el recall ni para quedarse. Ella me estaba tratando de confundir y cuando y me acerque a ver el papel ella inmediatamente puso el ante brazo “.

Nos dice que la joven ocultó el texto del documento. En la más reciente demanda que ha presentado en la corte, Carollo y sus abogados alegan que el comité para revocarlo utilizó métodos engañosos para lograr que 1,941 votantes firmen la petición a favor de revocarlo.

JC Planas, abogado de la campaña revocatoria, dice que “Carollo ahora este yendo ilegalmente a las personas que firmaron esa petición engañándolos y tratando de conseguir que saquen la petición”.

El abogado a favor del revocatorio nos dice que Carollo está fuera del plazo permitido por la ley para buscar estas firmas a en su favor.

Carollo se negó a otorgarnos una entrevista grabada y su abogado nos envió la siguiente declaración:

“La ley en la Florida permite que las firmas de los votantes sean eliminadas de una petición de revocatorio. Como muchos votantes fueron engañados por una petición escrita solo en inglés por trabajadores pagados, le dan la bienvenida a la oportunidad de aclarar el récord sobre su apoyo por el comisionado Carollo”.

La Corte Suprema de la Florida y la corte de apelaciones del tercer distrito han dictaminado en contra del comisionado en sus intentos de detener el esfuerzo revocatorio, pero la más reciente demanda sigue pendiente en la Corte de Circuito.