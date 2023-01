Buscan sospechoso de prender fuego a dos camiones

Las imágenes logradas muestran claramente lo que en un principio se temía, que el siniestro del que dimos noticia aquí en su canal 51 fuera intencional.

Un hecho que daña a un negocio familiar que con múltiples compromisos se ha visto afectado.

Este es el preciso momento en que comienza el incendio y se observa cuando una persona encapuchada huye del lugar.

“Fue provocado claro, para crearme daño a mí, crearme gastos”, comenta Pedro Rojas, propietario del establecimiento San Pedro Party Rental ubicado en el 2285 de la calle 80 en el oeste de Hialeah.

Rojas cree que los daños ocurridos a dos camiones de su negocio ascienden a miles de dólares.

“Yo no tengo enemigos. No se. No creo, pero bueno quien sabe. Por envidia por celos no se. Entre las sillas que se tuvieron que botar. Los camiones, como cien mil dólares más o menos”.

Las imágenes de vigilancia muestran claramente cuando momentos antes del incidente, en la madrugada del pasado lunes “se ve una persona con un tanque de gasolina vaciando. A los tres le echo al del medio no se no lo encendió. El pensó que cuando encendiera se iba a encender todo, porque cuando el encendió el primero se asustó y brincó y cayó (…) por el tercero y encendió el tercero y se fue”.

Un suceso que ha hecho mella en un negocio de rentas para fiestas con múltiples compromisos.

“Estaban cargados todos los camiones, se recogió el domingo y eso se bajaba el lunes y el lunes fue el desastre”.

Cualquier información sobre este caso comuníquese con la policía de Hialeah o llame a la línea de alto al crimen de Miami Dade, al (305)471-8477.