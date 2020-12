Buscan a sospechosas de incendiar la entrada de una casa en Miami Gardens

Autoridades de Miami Gardens continúan tras la pista de dos mujeres, quienes habrían provocado un voraz incendio al balcón de una casa y a varios vehículos.

Todo quedó captado en una cámara de vigilancia y autoridades ahora buscan dar con el paradero de las dos mujeres, que de acuerdo con lo que se aprecia en las imágenes habrían generado el incendio de la entrada de la vivienda y de vehículos que se encontraban frente al hogar de una familia.

Hasta el momento autoridades continúan investigando el violento hecho y tras la pista de las dos mujeres involucradas, mientras la dueña de la vivienda atacada siente temor por la vida de ella y sus hijos.

El ataque y voraz incendio fue registrado por cámaras de seguridad. En las imágenes se ven a dos mujeres roseando un líquido para quemar el balcón de la vivienda, ubicada en Miami Gardens. En el incidente también resultaron quemados parcialmente dos vehículos.

El violento hecho ocurrió sobre la calle 183 alrededor de las 12:30 de la tarde del miércoles, cuando Keaisha Franklin se percató de las fuertes llamas justamente en frente de su casa.

“Esto es ridículo, no puedo vivir así”, señala la mujer afectada. “Me siento insegura para mí y mi familia. No he podido dormir, yo solo vi cuando mi hijo empezó a perseguir a unas personas, muchas personas vinieron a ayudarnos y mira como quedaron mis carros”, agregó.

La presunta víctima asegura que no es la primera vez que ocurre algo similar, ya que piensa que fue el blanco de un exnovio, por lo cual teme por la vida de ella y sus hijos.

“No puedo parar de pensar si no hubiese podio sacar a mis hijos de la casa. A los que lo hicieron, no voy a parar hasta que los atrapen”.

Autoridades aún no han confirmado si han realizado arrestos o si tienen las identidades de las sospechosas. Piden ayuda de la comunidad, por lo que si usted tiene cualquier información de este incidente llame al ‭(305) 474-6473‬.