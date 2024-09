Buscan a sospechosas de atropellar a una menor de edad

Kayla Feeney, una joven estudiante de atletismo de la escuela secundaria G. Holmes Braddock, fue atropellada por un vehículo SUV Lexus blanco mientras trotaba junto a dos compañeras como parte de una práctica de cross country. El incidente ocurrió la tarde del 11 de septiembre en la intersección de la avenida 157 del suroeste, a la altura de la calle 42. Feeney sufrió varias heridas, incluida una lesión grave en el muslo derecho, al ser golpeada por el vehículo, que luego abandonó la escena sin prestar ayuda.

Según relató la madre de Kayla, Ivette Feeney, el accidente sucedió cuando su hija y las otras dos chicas intentaron esquivar el vehículo que se acercaba. "Kayla intentó moverse y saltó, poniendo las manos sobre el capó del carro, pero fue un golpe fuerte," explicó. Kayla rodó sobre la parte delantera del vehículo antes de ser lanzada hacia la calle.

El conductor y su acompañante, descritas como dos mujeres de aproximadamente 60 años con cabello rubio, detuvieron el coche brevemente y se bajaron, pero solo preguntaron si Kayla estaba bien antes de regresar al vehículo y marcharse.

La situación dejó a las jóvenes en estado de shock. Testigos relatan que el conductor no mostró intención de ayudar, y fue un padre de un ex atleta quien reconoció a las menores y las llevó de vuelta al colegio. Desde allí, Kayla fue atendida por paramédicos y luego trasladada por su madre al hospital. "No entiendo cómo pueden dejar a una adolescente sangrando en la calle e irse," declaró la madre de la víctima, aún conmocionada por la falta de humanidad demostrada por las mujeres implicadas.

Kayla también compartió su experiencia y expresó su frustración por la actitud de las mujeres. "Solo espero que hayan notado que no debieron dejarnos," dijo la joven, enfatizando que era evidente que las tres eran adolescentes.

La policía de Miami-Dade está investigando el incidente y busca a las responsables. Las autoridades instan a cualquier persona que pueda tener información sobre este caso a comunicarse de inmediato con las autoridades o llamar a la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade.

La comunidad se ha unido para difundir la búsqueda de las mujeres que se dieron a la fuga, esperando que la difusión del caso ayude a llevarlas ante la justicia.