Buscan a joven colombiano desaparecido hace casi un mes en el MIA

La falta de respuesta sobre el paradero del joven colombiano de 23 años tiene perturbado a sus familiares, a la comunidad colombiana de Miami y a las autoridades que han estado buscando pistas desde la última vez que fue visto por las cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional de Miami el pasado 24 de julio a las 5 de la tarde.

Álvaro Zavaleta, vocero de la policía de Miami Dade, dijo: “Inmediatamente se nota en las cámaras que llega directo a la salida del aeropuerto y nos indica que no hizo intento de conectarse al vuelo que iba de Miami A Medellín. La respuesta de la aerolínea fue que él no ingresó porque no tenía una prueba COVID, y se devolvió, y como perdió el vuelo, entonces como que no supo qué hacer y se fue”

Miguel Ángel, viajaba de Los Ángeles a Miami y luego de Miami a Medellín. Días antes había perdido su billetera y celular, por lo que estaba incomunicado, además sus familiares aseguran que sufre de problemas de ansiedad.

De acuerdo a las autoridades el joven caminó un poco desorientado en el aeropuerto, las cámaras lo captan tratando de pedir prestado un celular con un papel en la mano, a una mujer que, desafortunadamente, no lo ayudó.

“Es triste que vivimos en un mundo que no podemos confiar el uno con el otro, pero el sí pidió asistencia con el celular y la persona se lo negó”.

Mauricio Arcila, miembro de Fundación zona 33, dice: “hemos buscado por la fundación e investigadores en las morgues, hospitales y no hemos tenido respuestas”. Cualquiera con información puede llamar a la línea de alto al crimen del condado Miami Dade al 305-471-8477.