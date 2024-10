Buscan a comprador de moto acuática por presunto pago con cheque falso

Lo que parecía ser una transacción común terminó convirtiéndose en una pesadilla para E

Todo comenzó cuando Hernández decidió poner en venta su Jet Ski, valorado en $12,500, a través del mercado digital de Facebook. Poco tiempo después, fue contactado por un hombre interesado en la compra. El supuesto comprador llegó a su casa con un cheque en mano, asegurando que no podía llevarse la moto ese mismo día porque no tenía los medios para transportarla. Sin embargo, prometió regresar al día siguiente para completar la transacción.

Edgar, confiando en la apariencia genuina del cheque y después de verificar superficialmente con el banco que el documento era válido, aceptó la propuesta. "Llamé al banco y me dijeron que todo estaba bien, pero que los fondos no se reflejarían en mi cuenta hasta el día siguiente", comentó Hernández.

Tal como había prometido, el hombre regresó al día siguiente acompañado de otras dos personas y en una camioneta Ford blanca. Juntos cargaron el Jet Ski, el título de propiedad y otros accesorios relacionados con la moto acuática. El comprador, con una sonrisa en el rostro y su supuesta seriedad, se despidió de Edgar, asegurándole que el dinero estaría disponible en su cuenta en cuestión de horas.

Cinco días después, la realidad del fraude se hizo evidente cuando Hernández, preocupado por no ver el dinero en su cuenta, volvió a llamar al banco. Fue entonces cuando le informaron que el cheque no tenía fondos, dejándolo no solo sin la moto, sino también sin los $12,500 que esperaba recibir.

"Jamás en mi vida pensé que me iban a estafar de esta forma", expresó Hernández con frustración. "Siempre he trabajado con personas decentes, y nunca imaginé que algo así podría pasarme".

Este caso es solo uno de los muchos ejemplos de estafas con cheques personales que, según la policía, siguen siendo una de las formas más comunes de fraude en transacciones entre particulares. Las autoridades advierten que nunca se debe confiar en el dinero de un cheque recibido de un desconocido sin antes asegurarse de que los fondos han sido efectivamente depositados en la cuenta.

Además, las plataformas en línea suelen ofrecer métodos de pago más seguros, como cuentas de depósito en garantía, que pueden proteger tanto a compradores como a vendedores en transacciones de alto valor. La policía también recuerda a la ciudadanía que, en situaciones como esta, es preferible optar por métodos de pago más confiables y seguros, en lugar de aceptar cheques personales.

Gracias a la colaboración de testigos y cámaras de seguridad, la policía de Miami ha logrado identificar a dos de las tres personas que participaron en el robo del Jet Ski. Sin embargo, el principal sospechoso, el hombre que entregó el cheque falso y se llevó la moto acuática, aún sigue prófugo.

Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información sobre el paradero del estafador que se comunique con la línea de alto al crimen. "Mi esperanza es recuperar mi Jet Ski, que es fruto de mi trabajo", concluyó Hernández.

Este caso es un recordatorio de la importancia de tomar precauciones al realizar transacciones en línea. La policía ofrece los siguientes consejos para evitar ser víctima de estafas: