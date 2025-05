Jurado recomendará si acusado de asesinato recibe cadena perpetua o pena de muerte

Un mes después de que el jurado declarara culpable a un hombre de 30 años por matar a otro hombre frente a un motel en North Miami en 2013, el martes comenzaron a escuchar testimonios en una fase de determinación de la pena, donde pronto deberán recomendar una pena de cadena perpetua sin libertad condicional o la pena de muerte.

En abril, Anthawn Ragan, de 30 años, fue declarado culpable del asesinato de Luis Pérez, de 21 años, en el Motel 7, ubicado en 13445 Northwest 7th Avenue.

Tras convencer con éxito al jurado de que Ragan era un asesino planificado y sofisticado, que fue grabado en video mientras disparaba a Pérez, ahora intentarán que el jurado recomiende la pena de muerte a la jueza Marisa Tinkler Méndez, quien tendrá la última palabra en la sentencia.

"Lo vemos aquí. No queremos creer que sea un asesino, pero cometió asesinato en primer grado. Eso es lo que hizo", declaró Scott Warfman, fiscal estatal adjunto, al jurado el martes.

La fiscalía espera que el jurado determine que el crimen fue frío y calculado. También destacó cómo, en pocos días, Ragan mató a Pérez, fue condenado por intento de asesinato y asaltó a un empleado de Royal Castle.

"Me agarró. Empujó primero, luego me puso la pistola en la cabeza y me preguntó dónde estaba el dinero y la caja fuerte", dijo Numa-Alphaonse Mitke, empleado de Royal Castile a quien Ragan robó en 2013.

Durante la primera parte del juicio, los abogados también pudieron informar al jurado sobre el tiroteo mortal en un salón de manicura, que también ocurrió semanas después del incidente del motel. Un video de vigilancia presuntamente también mostró a Ragan entrando al salón mientras disparaba. Un niño de 10 años llamado Aaron Vu murió. El jurado escuchó a Hai, el padre de Vu, quien declaró que recibió un disparo en el hombro y fue alcanzado por una pistola. No se le permitió mencionar que su hijo fue asesinado.

Sin embargo, los abogados defensores informaron al jurado que Ragan tuvo una infancia problemática, padece problemas de salud mental y debería ser castigado con prisión.

Los abogados defensores presentaron a varios acusados ​​convictos que se encuentran actualmente bajo custodia, como el tío, el primo y el padre de Ragan.

Anthawn Ragan Sr., un delincuente convicto que fue sentenciado en 1995 por asesinar a alguien, declaró al jurado que la última vez que vio a su hijo fue cuando tenía siete años y un amigo lo llevó a la cárcel para verlo.

Solo se necesitan ocho jurados para recomendar la pena de muerte. El juez presidente tendrá la última palabra sobre la sentencia.

La fase de determinación de la pena continúa mañana.