Ayuda a residentes para obtener préstamos asequibles

NACA se encuentra en el sur de Florida, en el Centro de Convenciones de Miami Beach, para ayudar a los residentes locales obtener un préstamo asequible, como ha estado haciendo durante los últimos 30 años.

Todos están aquí con para hacer realidad el sueño de su primera casa.

Diego Luque, director regional de NACA, dice:

Todo se hace aquí, se puede hacer en un solo día. Se puede hacer el paso inicial, que es un seminario para compradores, subir todos los documentos en nuestro sistema, reunirse con un consejero, y pasar a hablar con un especialista hipotecario para que tenga su cualificación de NACA y esté listo para irse a buscar a su casa.

Normalmente, para comprar una casa se requieren miles de dólares en ahorros para la cuota inicial o “down-payment”, una tasa de interés en dependencia del crédito. Peroel programa de NACA remueve todo eso. Le estamos 100 % de financiación, no hay costos de cierre. No usamos puntaje de crédito; es basado en la forma en que usted paga sus cuentas, y no hay seguro de hipoteca. Si la casa que encuentra necesita mejoras, les financiamos las renovaciones.

Eso sí, va a necesitar los documentos que cualquier banco le pediría para comenzar a tramitar un préstamo.

La licencia de conducir o una identificación válida. Si es trabajador, las formas W2 de los dos últimos años, los impuestos de los dos últimos años, los talones de cheque de los últimos 30 días y tres meses estado de cuentas bancarios.

Bruce marks, fundador y CEO deNACA, dice:

“Comencé NACA hace 37 años y las 5 mil personas que han venido en los últimos dos días lo han hecho porque han sabido de este proyecto a través de amigos, compañeros de trabo, vecinos… de boca en boca y eso me satisface”.

A partir de las 8:00 de la mañana, durante sábado y domingo, usted puede llegar aquí. Y si llega después de pasado las 8:00 de la noche, lo atenderán hasta que todas las personas hayan recibido la consejería y haya comenzado su proceso.