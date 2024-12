Avenida con el nombre de Donald J. Trump en Hialeah va a votación en Miami-Dade

MIAMI.- La ciudad de Hialeah quiere que el condado de Miami-Dade respalde en una votación que una conocida avenida de esta urbe lleve el nombre del presidente electo, Donald Trump.

Los comisionados (concejales) de Hialeah, un bastión republicano de mayoría hispana, habían votado en noviembre de 2023 a favor de esta iniciativa que quiere designar la antigua calle Palm Avenue como President Donald J. Trump Avenue.

La solicitud dirigida a Miami-Dade está incluida en la agenda que abordará la comisión del condado este martes 3 de diciembre.

No obstante, la junta de preservación histórica de Hialeah habría recomendado entonces no cambiar el nombre a la mencionada vía pública.

"Creo que nuestra comunidad claramente tiene un apoyo abrumador para él (Trump) en base a los resultados de este último noviembre (las elecciones presidenciales)", dijo el patrocinador de la iniciativa, el comisionado republicano de Miami-Dade Kevin Cabrera.

En noviembre de 2023, Esteban Bovo, alcalde de la ciudad, había mostrado su interés en esta propuesta sosteniendo un cartel con el boceto de lo que sería la avenida, firmado por Trump. Eso ocurrió luego de una visita a la ciudad del actual presidente electo.

Bovo, señaló que no planean eliminar Palm Avenue de la geografía de la ciudad y que la parte llamada 'Veterans Way' no sería renombrada en tributo a Trump.

Se trataría, al parecer, de que las placas de Trump Avenue se incorporen a tramos ya existentes.

Designar calles con nombres de presidentes o figuras políticas no es algo nuevo en Miami-Dade. En 2016, la comisión del condado aprobó una solicitud de la ciudad Miami Gardens para reconocer parte de la Northwest 185th Terrace de la ciudad como President Barack and Michelle Obama Boulevard.

Mientras que cambiar el nombre de las carreteras mantenidas por el condado en honor a funcionarios federales vivos requiere una votación de dos tercios, aprobar una solicitud de una carretera o calle mantenida por la ciudad solo necesita el apoyo de la mayoría en la comisión del condado, explicó el Miami Herald en un artículo publicado hace una semana.

Si la votación se divide en bancadas partidistas, los republicanos necesitarían un demócrata que respalde Trump Avenue para que prospere la iniciativa.

Los demócratas tienen siete de los 13 escaños de la comisión, aunque Trump ganó 10 de los distritos de la comisión en noviembre en su camino hacia la victoria general en Miami-Dade.

En el Censo de 2023 Hialeah tenía una población de 221,300 habitantes y una densidad poblacional en 2020 de 10,338 personas por milla cuadrada (2,5 kilómetros cuadrados), lo que la hace la octava ciudad más poblada de Florida.