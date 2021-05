Audio revela el sentir de pelotero cubano tiempo antes de desertar

En un audio César Prieto, el pelotero cubano que abandonó a su equipo al llegar a Florida, se queja desde Cuba, y la persona que lo recibió nos lo facilitó.

“Asere, entonces es que aquí (…) cuidado que te quedes. Tú tienes que virar que mira, que tu futuro está aquí. Que esto, que aquello, que el contrato, entonces llegas aquí, el contrato no está y bah, duerme la serie entera, y así estamos viviendo asere. Llevo el año entero jugando aquí asere cogiendo un sol de p…Y me tienen duerme, duerme”, dice Prieto.

Prieto es el talento más codiciado de lo que quedaba en Cuba. Un talento que rompió un récord, y que es muy bueno en la defensa y al bate.

Las reacciones de los aficionados no se han hecho esperar:

“Yo estoy de acuerdo que se queden todos si quieren. Las posibilidades que tienen aquí son muchas. En Cuba no les pagan. El mejor juego de su vida ha sido este. Aquí van a jugar pelota de verdad y van a ganar billete”, son algunos de los comentarios de aficionados que acudieron a ver al equipo.

Según gente conocedora del mercado de peloteros, se valora que sea una firma sobre los 2 millones de dólares.

Las autoridades cubanas calificaron su decisión como una traición al deporte revolucionario

Ahora, el equipo cubano está incompleto. Cesar Prieto es el talento número 1 de Cuba y esta pérdida es un problema psicológico, y una gran presión para los directivos

Cuba jugó su primer partido de entrenamiento en Port San Lucie contra república dominicana, previo a los preolímpicos de este deporte.

Los aficionados que acudieron a verlos se decepcionaron porque no los dejaron entrar a ver el partido.

“Bastante mal me siento porque no se puede entrar a ver. Aqui ha jugado mucha gente, y no me han dejado entrar, seguro es porque es Cuba y no quiere que uno entre”, dice un aficionado.

De todos modos, se las ingeniaron no solo para ver el partido por encima de la cerca, sino incluso para trasmitirlo en vivo por redes sociales.

Otros se sorprendieron al saber que Cuba estaba en el estadio, y se acercaron curiosos

“De verdad que es un placer tenerlos en esta tierra”, dijo un seguidor.

El primer partido decisivo será este lunes: Cuba contra Venezuela. Quien gane el primer lugar tendrá su puesto seguro en las olimpiadas de Tokio.