Arrestan a un hispano acusado de cometer 55 robos en distintas obras de construcción

MIAMI, Florida - Arnoldo Pérez Mirabal, de 50 años y origen cubano, residente de la ciudad de Greenacres, condado de Palm Beach, fue arrestado el pasado 5 de abril por su presunta participación en una serie de 55 robos en distintas obras de construcción en Port St Lucie.

El jefe de policía de Port St Lucie, Richard Del Toro, comentó sobre el modus operandi del presunto delincuente: "Básicamente conducía hasta nuestra zona y su blanco eran las construcciones nuevas, ya que hay muchísimas construcciones nuevas en Port St Lucie como todos saben por el desarrollo que tenemos. Desafortunadamente esto trae muchas oportunidades a los criminales ya que al no estar habitadas aún no hay mucha seguridad".

Según las autoridades policiales, Pérez Mirabal habría sustraído casi 60 mil dólares en cajetines eléctricos que ya estaban instalados en varias construcciones. La magnitud de los robos llevó a la policía de Port St Lucie a investigar el caso como una escena criminal importante, equiparable a un homicidio. "Así que cerraron toda la zona, trajeron a investigadores de escenas de crimen, que se especializan en huellas digitales y en estudios forenses", afirmó Del Toro. Gracias a este proceso, se obtuvieron las huellas digitales del sospechoso y se logró su arresto.

El jefe de policía reiteró su advertencia a los delincuentes: "Y mensaje a los criminales es no vengan para aquí no sé cuántas veces lo he dicho pero a quien Port St Lucie hacemos las cosas distintas aunque sea un robo y en algunas ciudades no es gran cosa esta es la sexta ciudad más grande de la Florida nosotros sí, lo tomamos muy en serio".

Arnoldo Pérez Mirabal enfrenta al menos 55 cargos y actualmente se encuentra detenido en la cárcel del condado de St Lucie, con una fianza fijada por un juez en $1.2 millones.