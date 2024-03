Arrestan a hombre de Miami-Dade por hacerse pasar por contratista y estafar a múltiples personas

Un hombre de Miami-Dade se hizo pasar por un contratista de techado y se embolsó pagos por trabajos sin terminar: policía

John Luis McQueen, de 64 años, fue arrestado el miércoles bajo cargos de plan organizado para defraudar, hurto mayor y contratación sin licencia, dijeron funcionarios de la policía de Miami-Dade.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Un hombre de Miami-Dade acusado de hacerse pasar por un contratista de techado fue arrestado después de que la policía dijera que se embolsó los pagos de los clientes después de no terminar los trabajos.

John Luis McQueen, de 64 años, fue arrestado el miércoles acusado de fraude, hurto mayor y contratación sin licencia, dijeron funcionarios de la policía de Miami-Dade.

John Luis McQueen

Según la policía, McQueen, que también se hace llamar Jeff Nash y Jeffrey McQueen, estafó al menos a 13 víctimas que sufrieron una pérdida monetaria total de aproximadamente 103,000 dólares.

Una investigación descubrió que, desde agosto de 2019, McQueen defraudó a numerosas víctimas, presentándose como un contratista autorizado y ofreciéndose a construir nuevos techos sin licencia, como exige la ley de Florida.

También utilizó de manera fraudulenta las credenciales de un contratista legítimo en recibos y contratos falsos en todo el condado de Miami-Dade, dijo la policía.

En un caso ocurrido en 2018, una mujer le pagó a McQueen, quien se identificó como Nash, $5,450 para volver a techar su casa en Cutler Bay, según una orden de arresto.

Nunca completó el trabajo y dejó daños en el techo, luego amenazó a la mujer cuando ella le envió mensajes de texto, según la orden.

Otras presuntas víctimas informaron de incidentes similares que involucraron a McQueen.

Victoria Jackson en Miami Gardens le pagó a McQueen casi 8,000 dólares por adelantado. Necesitaba que le arreglaran el techo, pero nunca recibió respuesta. Sus múltiples llamadas quedaron sin respuesta.

"Finalmente, respondió y tenía una actitud realmente mala", dijo Jackson. "Y me dijo, ‘oh, se supone que eres cristiana’. Yo le digo, soy cristiana, pero tú no has venido a comenzar con el techo. Él contestó, ‘oh, no estás siendo cristiana’, y me colgó".

Varias agencias policiales formaron parte de la investigación sobre McQueen, quien fue encontrado y detenido en Hallandale Beach.

La policía todavía está investigando y buscando más posibles víctimas de McQueen.