Anulan el programa de parole humanitario y CBP One implementadas por la administración de Biden

El programa de parole humanitario y la cuotas de CBP One implementadas por la administración de Biden, son historia en la nueva era de Donald Trump. Su validez, ha sido anulada según un memorando del departamento de Seguridad Nacional, por lo que beneficiarios de estos programas podrían ser deportados.

Un memorando interno del Departamento de Seguridad Nacional, obtenido por NBC News, “autoriza a sus funcionarios a modificar o terminar con efecto inmediato, cualquier programa de Parole”.

El abogado de inmigración Willy Allen sostiene que al no solicitar asilo en su primer año, los nicaragüenses ahora no califican y podrían ser elegibles para detención y deportación expedita. "Los que más me preocupan son los nicaragüenses, no hay TPS para ellos y no hay ajuste para legalizarlos".

En cambio para los cubanos que entraron “con un parole, aunque lo cancelen entró con parole y al año y un día califica y van a obtener su residencia por el Ajuste Cubano”.

Hasta diciembre de 2024, según estadísticas de CBP, más de 531 mil migrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, ingresaron a EEUU por los programas de Parole Humanitario y CBP One. De ponerse en marcha este memorando, su estancia en el país es una incógnita.

José Antonio Colina, presidente de vepex en el exilio venezolano, dice que “en esa cantidad de migrantes que entraron por la frontera una buena parte de ellos son inmigrantes que vinieron para mejorar su estilo de vida y sentirse seguros y creo que caen en un limbo en el cual se está aprovechando esta administración para llenar el número de cuotas de las personas que pueden deportar”.

Determinar cómo procederían a la detención y deportación los funcionarios de ICE, aún está por ver. Pero ya se reportan más de 500 personas arrestadas solo este miércoles, en redadas migratorias.

“Después de los más fáciles que son los criminales que están en detención, vendría el Parole Humanitario y por eso me preocupan los nicaraguenses y los haitianos. Porque llevan menos de dos años en EEUU y cuando entraron tuvieron que dar una dirección de dónde iban a a vivir y tienen un patrocinador que también tiene la dirección, son fácil de ir a buscarlos”, aclara el abogado Allen.

La congresista de Florida, María Elvira Salazar, ha dicho que "aunque el presidente Biden creó originalmente este nuevo programa sobre bases legales dudosas y trajo a personas aquí sin un plan para su futuro, aún estaban inscritos en los programas que se les ofrecieron”, escribió la representante. Salazar agregó: “Por lo tanto, creo que deberían tener la capacidad de procesar sus solicitudes para rectificar su estatus legal”.